Glam Glow Simli Soyulan Maskeler - Özel Koleksiyon | Sebile Ölmez
1 saat önce
Yılbaşı için özel koleksiyon üretilen Glam Glow maskeleri denedim. Kutu değeri tam 1500 TL. Sizce değer mi? Ben indirimden aldım. Yorumlarınızı bekliyorum.
Yılbaşı
için özel koleksiyon üretilen Glam Glow maskeleri denedim. Kutu değeri tam 1500 TL. Sizce değer mi? Ben indirimden aldım. Yorumlarınızı bekliyorum. Glam Glow Gravitymud 50 gr. maske Türkiye
'de 325 TL. Döviz fiyatları yüzünden epey yüksek görünse de aldığım ürünler epey karlı gibi ne dersiniz. 210 gr. 480 TL'ye geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:25 Kaynak: Youtube
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