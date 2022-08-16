Glasgow Rangers - PSV ne zaman, hangi kanalda? Glasgow Rangers - PSV maçı şifresiz mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Glasgow Rangers - PSV ne zaman, hangi kanalda? Glasgow Rangers - PSV maçı şifresiz mi?

16.08.2022 08:25
Glasgow Rangers - PSV ne zaman, hangi kanalda? Glasgow Rangers - PSV maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda hedefine ulaşmak isteyen Glasgow Rangers - PSV bugün karşı sahneye çıkıyor geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Glasgow Rangers - PSV maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Glasgow Rangers - PSV karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Glasgow Rangers - PSV maçı şifresiz mi? Glasgow Rangers - PSV maçı hakemi kim? Glasgow Rangers - PSV maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

GLASGOW RANGERS - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Glasgow Rangers - PSV, UEFA Şampiyonlar Ligi play off maçı, 26-08-2022 Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

GLASGOW RANGERS - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Glasgow Rangers - PSV maçı EXXEN'den yayınlanacak.

GLASGOW RANGERS - PSV MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Glasgow Rangers - PSV maçını izlemek için EXXEN kullanıcı olmalısınız.

YORUMLAR
500

Glasgow Rangers, PSV, Soğuk Haber, Spor, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Glasgow Rangers - PSV ne zaman, hangi kanalda? Glasgow Rangers - PSV maçı şifresiz mi? - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Vida'nın yeni takımı AEK, Beşiktaş'ın diğer stoperi Montero'yu da istiyor
14:10 Suriye'yi işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'da 1 askerimizi şehit etmesi sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi
13:21 AK Parti'den olası Suriye görüşmesine dair açıklama: Sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır
13:21 Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
13:13 Bursa'da dehşet veren kaza! Elini makineye kaptıran adam kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu
14:18 Avrupa'da sıkıntı büyüyor! Doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 20 yükseldi
13:08 Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor
13:08 İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı
12:38 Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi
12:33 Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 14:25:53. #1.11#
SON DAKİKA: Glasgow Rangers - PSV ne zaman, hangi kanalda? Glasgow Rangers - PSV maçı şifresiz mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement