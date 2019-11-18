Son Dakika Haberleri: Glastonbury Festivali'nde 2020'nin yıldızı Paul McCartney
BBC
Son Dakika Dünya Glastonbury Festivali'nde 2020'nin yıldızı Paul McCartney - Son Dakika Dünya

Glastonbury Festivali'nde 2020'nin yıldızı Paul McCartney

6 saat önce

Dünyanın en büyük müzik festivalleri arasında görülen Glastonbury'de önümüzdeki yıl Sir Paul McCartney'nin sahne alacağı açıklandı.

Glastonbury Festivali'nde 2020'nin yıldızı Paul McCartney, System.String[]

Dünyanın en büyük müzik festivalleri arasında görülen Glastonbury'de önümüzdeki yıl Sir Paul McCartney'nin sahne alacağı açıklandı.

Paul McCartney, 78. doğumgününü kutlamasından bir hafta sonra 27 Haziran Cumartesi günü festivalin ikonik sahnesi Pyramid'de sevenleriyle buluşacak.

McCartney, Glastonbury'de en son 2004 yılında sahne almıştı.

Festivalin organizatörleri uzun süredir efsanevi Beatles grubunun üyelerinden McCartney'i, Glastonbury'in 50. yılı olan 2020'de sahne alması için ikna etmeye çalışıyordu.

Glastonbury Festivali'nin organizatörlerinden Emily Eavis "50. yıldönümümüz için daha fazla istediğimiz biri yoktu" dedi.

Önümüzdeki yılki festivalde Diana Ross da sahne alacak.

Adı geçen isimler ve gruplar arasında Taylor Swift, Kendrick Lamar, The 1975 ve Foals da var.





İngiltere'nin güneybatısındaki Somerset bölgesinde, yaklaşık 3,6 kilometrekarelik alanda yapılan Glastonbury Festivali'nin organizatörleri etkinliği, "dünyanın yeşil alanda yapılan en büyük müzik ve performans sanatları festivali" olarak nitelendiriyor.

1970'deki ilk Glastonbury Festivali'ne sadece 1500 kişi katılmıştı ve biletlerin bugünkü değeri yaklaşık 15 sterlindi.

Geçen yıl ise Glastonbury'nin hafta sonu biletleri dakikalar içinde 230 sterline satılmış ve festivale her gün ortalama 200 bin kişi katılmıştı.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:45 
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