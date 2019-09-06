Son Dakika Haberleri: Glasxs'ten akustik tekli: "okyanuslar ve yıldızlar"
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Glasxs'ten akustik tekli: "okyanuslar ve yıldızlar"

1 saat önce

Glasxs "Retro Roketler" teklisinin akustik versiyonu "Yıldızlar ve Okyanuslar" teklisini Epic Istanbul etiketiyle yayımladı!

Glasxs'ten akustik tekli:

Glasxs, "Mavi Toz Ormanda" albümün son tekli çalışması için, albümü kapatan "Retro Roketler" şarkısına "Yıldızlar ve Okyanuslar" adıyla akustik bir yorum getiriyor. Sadece bas, gitar ve teften oluşan altyapıya, atmosfer olarak Glasxs'in kaydettiği Londra tren sesleri ve meşhur yağmurlu havası eşlik ediyor.

Şarkı sözleri ve prodüksiyonu Glasxs'e ait olan tekli, yağmurlu sonbahar akşamlarının vazgeçilmez şarkılarından biri olmaya aday.

Radiohead, James Blake, Portishead, Lykke Li gibi isimlerden ilham alan Glasxs'in prodüksiyonu kendisine ait olan ilk albümü "Planet Reverse" 2016 yılında yayımlanmıştır. Sony Music/Epic Istanbul etiketiyle yayımlanan son teklisi "Bebek Bana Her Şeyi Anlat" için başta Radiohead olmak üzere pek çok grupla çalışan Londralı prodüktör Mikko Gordon ile güçlerini birleştirmiştir.

Glasxs'in yeni teklisi "Yıldızlar ve Okyanuslar (Retro Roketler Akustik) şimdi tüm dijital platformlarda!

İstanbul, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:13 Kaynak: Bültenler
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