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Gelirlerimize el koyma anlamı taşıyor! CHP'li belediyeler turizm yasasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyor - Son Dakika

Gelirlerimize el koyma anlamı taşıyor! CHP'li belediyeler turizm yasasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyor

03.07.2021 17:10

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Aydın, Muğla, Eskişehir ve Tekirdağ'ın CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla bir toplantı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Meclis'e gönderilen Turizm Teşvik Kanunu taslağının, belediyelerin gelirlerine el koyma anlamı taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceklerini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Aydın, Muğla, Eskişehir ve Tekirdağ'ın CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından CHP'li belediye başkanları, ortak bir metne imza attı. Bu metinle ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Meclis'e gönderilen Turizm Teşvik Kanunu taslağının Meclis İhtisas Komisyonu'ndan geçmesini hatırlatarak, bu taslağın yasalaşması durumunda belediyenin çalışma alanlarına girileceğini ve düzenlemenin yanlış olduğunu vurguladı.

"BELEDİYELERİN GÖREVLERİNİ YAPMALARI, ENGEL OLUŞTURUR"

Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi tasarruflu ve israfa karşı yönetim anlayışının 11 büyükşehir belediyesinin yönetim anlayışının omurgasını oluşturduğunu kaydeden Böcek, CHP'li başkanlar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Seçim kampanyasındaki günlerimizden bu yana hepimiz israf düzeniyle mücadele ve tasarrufu vatandaşlarımıza vadettik. O günden bugüne bu duruşumuzdan ayrılmadan kararlılıkla icraatlarımızı yürüttük. Bu tedbirlerle ciddi başarı elde edilmiş, mali bütçelerimize katkı sağlanmıştır. Bu nedenle 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesini belediyelerimiz yakından takip etmektedir. Bu genelgenin istisnasız tüm kamu kurumlarını kapsaması gerektiği inancındayız. Söz konusu genelgenin belediyelerimizin görevlerini yapması yönünde bazı engeller oluşturulabileceği kanaatindeyiz. Bu hususta ilgili kurumlarla irtibat kurarak belli maddelerin açıklığa kavuşturulmasını talep edeceğiz. Bu belirsizliklerin giderilmesi ve belediyelerimizin birikmiş tüm diğer sorunlarını değerlendirilmesi adına Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Eylül 2019 tarihinde yaptığımız 30 büyükşehir belediyesi toplantısının bir benzerinin en kısa sürede yapılmasının gerekliliğine inanıyoruz ve bu toplantıyı talep ediyoruz.

"GELİRLERİMİZE EL KOYMA ANLAMI TAŞIYOR"

'Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Meclis'e gönderilen Turizm Teşvik Kanunu taslağının Meclis İhtisas Komisyonu'ndan geçtiğine de dikkati çeken Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"Taslağa göre belediye sınırları içerisinde bulunan yeme-içme, eğlence, günübirlik mesire alanlarıyla konaklama tesisleri ve plajlar dahil turizmle ilgili alanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tasarruf ve denetimine bırakılacaktır. Bu yaklaşımın belediyelerin gelirlerine el koyma anlamını taşıdığı ve işlemeyeceği ortadır. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal krizlere rağmen 11 büyükşehir belediye başkanı olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm engellemelere karşın umudu çoğaltarak, vatandaşlarımızın derdine derman olmaya devam edeceğiz.

"BİZİMLE İLGİLİ HER ŞEY ÇOK AÇIK VE ORTADADIR"

"Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Böcek, mesire alanları ve plajlarla ilgili olarak hazırlanan kanun taslağının hem parti yönetimi hem de belediye başkanları olarak takipçisi olduklarını belirterek, "Bugüne kadar yapılmamış, bugün yapılıyor olmasından dolayı Türkiye'mizin yüzde 50 nüfusuna yakın illerimizi yönetmekte olan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanıyla ilgili her şey çok açık ortadadır" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME TALEBİ

Tasarruf genelgesiyle ilgili açıklık getirilmesini istedikleri maddelerle ilgili soruyu da yanıtlayan Böcek, şunları söyledi:

"Biz göreve geleceğimizde hep tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağımızı, bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı söylemiştik. Şimdi belediye başkanı arkadaşlarım zaten tasarrufu en iyi şekilde yaptı. Türkiye'de pandemi süreci de dahil olmak üzere belediye başkanlarımızın başarısını tüm vatandaşlarımız görmüştür. Şimdi bunu bir engelleme gibi de görebilirsiniz ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimizi de ortak olarak açıkladık. Randevu alacağız ve bu süreçte konuları onlara da ileteceğiz, tasarrufla ilgili de söylediklerimiz de zaten açıktır."

Gelirlerimize el koyma anlamı taşıyor! CHP'li belediyeler turizm yasasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Muhittin Böcek, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelirlerimize el koyma anlamı taşıyor! CHP'li belediyeler turizm yasasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyor - Son Dakika


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