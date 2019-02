Global Araç Kiralama Şirketi UEFA Kupası'nı İstanbul'a Taşıdı

Avrupa'nın en önemli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi'nin sembolü, UEFA Kupası Türkiye'de. Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Bakü'de gerçekleşecek dev final öncesi kupayı iki gün boyunca İstanbul'da sergiledi.



Avrupa'nın en önemli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi'nin sembolü, 48 takımın uğruna mücadele ettiği UEFA Kupası'nın son durağı Türkiye oldu. Dünyada önde gelen araç kiralama şirketlerinden olan Enterprise Rent-A-Car, Bakü'de gerçekleşecek dev final öncesi kupayı iki gün boyunca İstanbul'da sergiledi.



Organizasyon kapsamında gerçekleşen törende Enterprise Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün ve Enterprise Avrupa, Ortadoğu ve K. Afrika Pazarlama Başkanı Jim Stoeppler hazır bulundu. Törende ayrıca 2000 yılında UEFA Kupası'nı ülkemize getirme başarısını gösteren Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Hakan Ünsal ve Ergün Penbe de yer aldı. UEFA Kupası'nın kendileri için ilk kez 19 yıl önce tanıştıkları bir ağabey gibi olduğunu belirten Hakan Ünsal, "Bu kupayı kaldırmak bir futbolcu için önemli güzel bir duygu. Yıllar sonra yeniden ona dokunabilmek bizi çok mutlu etti" dedi. Ergün Penbe ise, "Kupayı aldığım gün benim doğum günümdü. O günden sonra hiçbir hediye bu kupanın yerini tutamadı. Umuyorum ki Bakü'deki finalde bir Türk takımı yeniden kupayı ülkemize getirir" dedi.



"Turizmle birlikte başarılı bir yıl geçireceğiz"



Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, hizmet vermeye başladıkları 2014 yılından 2018 yılına kadar her yıl sektörün 3-4 kat üzerinde büyüdüklerini belirtti. Sektör açısında zor geçen 2018 yılında THY, Türk Telekom ve Anadolu Jet işbirlikleriyle birlikte rekor bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Tangün, "Bu yıl turizmde beklenen büyük ivmelenmeyle birlikte başarılı ve büyümemize devam edeceğimiz bir yılı geride bırakacağız" diye konuştu.



Şirket olarak futbola çok önem verdiklerini altını çizen Özarslan Tangün, "Bu vesileyle 2015 yılında beri devam eden UEFA Avrupa Ligi resmi sponsorluğumuzun 2021 yılına kadar uzatıldığını tekrar hatırlatmak isterim. Toplamda 7 yılı kapsayacak olan resmi sponsorluktan dolayı oldukça mutluyuz. Türk halkı futbolu çok seviyor ve adeta futbol ile yatıp futbol ile kalkıyor. Biz de Enterprise olarak Türk sporuna her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nin sembolü UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirmek bizim için oldukça önemliydi. Bu yıl bildiğiniz üzere Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki yoluna devam ediyor. En büyük arzumuz kardeş ülke Azerbaycan'da gerçekleşecek olan finalde bir Türk takımının yeniden bu kupayı kaldırması. Umuyoruz ki bugün burada sergilediğimiz UEFA Kupası, 3 ay sonra bir daha gitmemek üzere yeniden ülkemize geri döner" ifadelerini kullandı.



"2018 yılında 24.1 milyar dolar gelir elde ettik"



Enterprise Avrupa, Ortadoğu ve K. Afrika Pazarlama Başkanı Jim Stoeppler ise şu ifadeleri kullandı: "1957 yılında ABD'de kurulan Enterprise Rent-A-Car, geride kalan 61 yılda dünyanın en büyük mobilite ve araç kiralama şirketi oldu. Şu anda toplamda 95 ülkede, 2 milyon araç, 100 bin çalışan ve 10 bini aşkın ofiste hizmet veriyoruz. 2018 yılında 24.1 milyar dolar gelir elde ederek büyümemiz sürdürdük. İlk kez 1994 yılında hizmet vermeye başladığımız Avrupa'da, araç kiralama müşterileriyle güçlü bir bağ kurmak için futbol çok iyi bir yöntemdi. UEFA Avrupa Ligi'ne her yıl 23 ülke katılıyor ve 205 maç oynanıyor. Bu bakımdan resmi sponsorluğa önem veriyoruz. Türkiye de UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesaplarını takip eden ülkeler içerisinde ilk 10'a giriyor. Enterprise'ın hizmet verdiği ülkeler arasında marka bilinirliliği ve müşteri memnuniyeti alanında çok iyi bir konumda yer alan Türkiye'den oldukça memnunuz." - İSTANBUL

