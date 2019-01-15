Son Dakika Haberleri: Global Arz Kısıntısı Anlaşmasına Uyulursa Dengeli Bir Piyasaya Sahip Olunacak"

Global Arz Kısıntısı Anlaşmasına Uyulursa Dengeli Bir Piyasaya Sahip Olunacak"

1 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin global arz kısıntısı anlaşmasına uymaları ile dengeli bir piyasaya sahip olunacağına güvendiğini söyledi. Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Barkindo, Nisan ayında yapılacak OPEC toplantısında petrol üreticileri arasında uzun vadeli işbirliği başlığı altındaki konuların ele alınacağını […]The post “Global arz kısıntısı anlaşmasına uyulursa dengeli bir piyasaya sahip olunacak” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Global Arz Kısıntısı Anlaşmasına Uyulursa Dengeli Bir Piyasaya Sahip Olunacak
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin global arz kısıntısı anlaşmasına uymaları ile dengeli bir piyasaya sahip olunacağına güvendiğini söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Barkindo, Nisan ayında yapılacak OPEC toplantısında petrol üreticileri arasında uzun vadeli işbirliği başlığı altındaki konuların ele alınacağını belirtti.

Buna karşın, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Rusya'nın petrol üretimini kısma konusunda görmek istediğinden daha yavaş hareket ettiğini söyledi ve ekledi: "Rusya petrol üretimini kısmaya başladı, ancak benim beklediğimden biraz daha yavaş. Ancak başladılar ve 2017'de olduğu gibi verdikleri taahhütü yakalayacaklarına ve petrol piyasasının yeniden dengelenmesine pozitif katkı vereceklerine inanıyorum" diye konuştu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:14 

Alexander Novak, Opec, Sektörel
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