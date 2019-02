Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding ile ortakları, Bahamalar'da Nassau Kruvaziyer Limanı'nın İşletme İhalesi'nde birinci oldu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, imtiyaz sözleşmesi görüşmelerinin yılın ikinci yarısında tamamlanarak, işletmenin aynı dönemde başlaması bekleniyor. Global Ports Holding, 10 ülkede 16'sı kruvaziyer, 2'si ticari olmak toplam 18 liman işletiyor.Bahamalar ekonomisinin yapı taşları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı, yaklaşık 400 bin nüfuslu ülkede 2018'de 3.7 milyon yolcuya hizmet verdi. Nassau Kruvaziyer Limanı'nın portföye eklenmesi ile Global Ports Holding'in hizmet verdiği yolcu sayısı 12 milyona çıkacak. Böylelikle yolcu sayısında yaklaşık yüzde 50 artış sağlanacak.Global Ports Holding, Bahamas Investment Fund ve Yes Foundation'ın ortaklığından oluşan Nassau Cruise Port LTD ile Bahamalar Hükümeti arasında imtiyaz sözleşmesi görüşmeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Görüşmelerin yılın ikinci yarısında tamamlanarak, işletmenin aynı dönemde başlaması bekleniyor. İmtiyaz süresi 25 yıl olacak. Nassau Cruise Port LTD'te Global Ports Holding ve Bahamian Investment Fund'ın yüzde 49'ar ve Yes Foundation'un yüzde 2 hissesi bulunuyor.Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman , "Hem holdingin liman işletmeciliğinde büyüme stratejisi, hem de Amerika Kıtası'nda dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler odaklı genişleme stratejimizde kritik önem taşıyan bir aşamaya geçtik. En büyük yolcu kaynağı ABD 'ye yakınlığı ile dikkat çeken Nassau Kruvaziyer Limanı'nın portföyümüze katılmasını heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.Global Ports Holding CEO 'su Emre Sayın , imtiyaz sözleşmesinin imzalanıp, işletmenin başlamasının ardından kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyim ve işletme modellerini Bahamalar'a taşıyacaklarını vurguladı.Karayipler'in küresel kruvaziyer yolcu rakamlarından yüzde 35 pay aldığını ifade eden Sayın, "Karayipler'de 2017'de 9.6 milyon kruvaziyer yolcusu seyahat etti. Karayipler pazarı, 2012'den bu yana yıllık ortalama yüzde 4.5 büyüdü. Büyüme hızının 2020'de yeni eklenecek gemiler ile beraber yüzde 6.0'ya ulaşması bekleniyor" diye konuştu. (Fotoğraflı) - İstanbul