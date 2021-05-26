Global bulut hizmet sağlayıcılara yerli alternatif geldi

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG'nin hazırladığı Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu 2021'e göre, 2019'da yaklaşık 96 milyar dolar olarak kaydedilen bulut altyapı hizmetleri pazarının küresel geliri, 2020'de 129 milyar dolara ulaştı.

Genel bulut hizmetleri pazarının, 2022'ye kadar gelirini 362,3 milyar doların üstüne çıkarması bekleniyor. Türkiye'de ise kamu, enerji, eğitim, perakende, lojistik, otomotiv, tekstil ve turizm gibi pek çok sektör bulut hizmetlerinden yararlanıyor. Buna karşın bulut sistemlerine geçiş sürecinde yaşanan bazı zorluklar da dikkat çekiyor. Rapor, şirketlerin yaklaşık yüzde 34'ünün uygulamalarını kontrol edecek doğru sistemleri kurmadıkları için, iş süreçlerinde hatalarla karşılaştıklarını gösteriyor.

"SÜREÇLERİN YAKINDAN İZLENMESİ GEREKİYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yerli bulut teknolojileri şirketi ETOM Cloud CEO'su Mehmet Kesiktaş, "Bulut bilişim; sunucu, depolama, veri tabanı, ağ, yazılım, analiz ve makine zekası gibi bilgi işlem hizmetlerinin internet üzerinden sağlanmasını ve bu sayede hem operasyonel hem de ticari kazanımlar elde edilmesini temel alır. Günümüzde pek çok şirketin yazılım ve donanımları satın almaya çalıştığını görüyoruz. Ancak söz konusu efor, ülkemizde çoğunlukla değişim için gerekli altyapının oluşturulmasıyla sınırlı kalıyor. Oysa her adımın birbirine entegre edilmesi, süreçlerin yakından izlenmesi ve gelişimin takip edilerek uzman paydaşlar eşliğinde gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. Ne yazık ki global bulut hizmet sağlayıcı şirketler, Türkiye pazarını yeteri kadar önemsemiyor" dedi.

"GLOBAL BULUT ALTYAPI SAĞLAYICILARA YERLİ BİR ALTERNATİF SUNUYORUZ"

ETOM Cloud'un, Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında doğru adımlarla ilerlemeleri için gerçek bulut deneyimini kullanıcılarla buluşturduğunu söyleyen Kesiktaş, "Kuruluşlara bulut Hizmet olarak Altyapı (IaaS), Hizmet olarak Platform (PaaS) ve yazılım pazaryerinin yanı sıra, kurumsal iş yazılımları sunuyor, ülke içinde bulunan veri merkezlerimiz ve yerli teknolojimizle tam otonom, ölçeklenebilir, uygun maliyetli, KVKK uyumlu ve güvenli bulut hizmetleri sağlıyoruz" diye konuştu.

Dünyaya örnek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Kesiktaş, "Aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek yazılım pazaryeri olarak konumlanıyor, dünyaca ünlü yazılımların yanı sıra, farklı kategorilerdeki yerli yazılımların tek tıkla satın alınarak kullanılmasına olanak tanıyoruz. DevOps ortamları, veritabanı ve büyük veri servisleri, IoT bulut platformları ve felaket kurtarma çözümleriyle de global sağlayıcıların hizmetlerini, Türk mühendislerin danışmanlığıyla sunuyoruz. Bu sayede ve döviz bazlı hizmet veren global sağlayıcılara yerli bir alternatif sunarak maliyet avantajı yaratırken, ülkemizin öncü sektörlerinin yerli mühendis ve teknolojiler eşliğinde çağı yakalamasını ve kazandığı rekabet gücüyle dünyaya örnek olmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.