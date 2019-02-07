Son Dakika Haberleri: Global Capital'den Akbank'ın Sendikasyon Kredisine "Yılın İşlemi Ödülü"

Global Capital'den Akbank'ın Sendikasyon Kredisine "Yılın İşlemi Ödülü"

1 saat önce

Dünyanın önde gelen uluslararası borçlanma yayınlarından Global Capital, Akbank'ın, Türk Bankacılık sektörü için sendikasyon piyasasının önünü yeniden açan 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisini, "Sendikasyon Kredileri ve Kaldıraçlı Finans Ödülleri"nde (Syndicated Loan & Leveraged...

Global Capital'den Akbank'ın Sendikasyon Kredisine
Dünyanın önde gelen uluslararası borçlanma yayınlarından Global Capital, Akbank'ın, Türk Bankacılık sektörü için sendikasyon piyasasının önünü yeniden açan 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisini, "Sendikasyon Kredileri ve Kaldıraçlı Finans Ödülleri"nde (Syndicated Loan & Leveraged Finance Awards), " Türkiye'de Yılın İşlemi" seçti.

Akbank'a büyük ödülü, 2018 Eylül ayında aldığı 1 yıl vadeli, toplam 980 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi kazandırdı. 11 ülkeden toplam 23 bankanın katılımıyla gerçekleşen ve yenileme oranı yüzde 104 olarak tamamlanan bu sendikasyon kredisiyle Akbank, zor bir yıl olan 2018 yılında yaklaşık 4.8 milyar dolarlık dış kaynak sağladı. Akbank, 1993 yılından bu yana gerçekleştirdiği 45 sendikasyon işlemiyle sağladığı uluslararası finansman toplamını da 35 milyar dolara yükseltti.

Akbank Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, Eylül 2018 sendikasyon kredisine, gelişmekte olan ülkelerde dalgalanmaların gözlemlendiği, likiditeye erişimin azaldığı ve borçlanma maliyetlerinin arttığı zorlu bir dönemde çıktıklarını vurguladı ve ekledi:

"2018 Eylül sendikasyon kredimiz, yurtdışı bankaların Türk bankalarına kredi verme iştahını göstermesi açısından kritik bir test olarak görülüyordu.

"Bu sebeple, sendikasyonumuz, uluslararası piyasalardaki yatırımcıların, yabancı bankaların merakla beklediği ve gösterge olarak nitelendirdiği bir işlemdi.

"İşlemimizin hemen hemen hepsini Amerika, Avrupa, Japonya gibi belli başlı finans merkezlerinin en büyük oyuncularıyla gerçekleştirdik.

"Sendikasyonumuzu hedeflenen tutarı aşarak yüzde 104 yenileme oranıyla başarıyla tamamladık.

"Bu anlaşmamızla bankamız, sektörümüz ve ekonomimiz uluslararası piyasalarda güven tazeledi.

"Akbank bir kez daha sendikasyon piyasasının açılışını yaptı ve bir anlamda diğer Türk bankalarının sendikasyonlarının da önü açıldı.

"Sağlam bilançomuz ve köklü muhabir ilişkilerimizle, ülkemizin dış finansmana çok ihtiyaç duyduğu zorlu bir dönemde önemli bir kaynağı ekonomimize kazandırmanın gururunu yaşamıştık.

"Yaşadığımız gurur ve mutluluk Global Capital'dan aldığımız ödülle perçinlendi. Bu prestijli ödül bankamızın sendikasyon işlemlerindeki başarısının da bir yansıması oldu." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:42 Kaynak: DHA

Eylül, Akbank, Ekonomi
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