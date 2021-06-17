Global Doğal Kauçuk İhtiyacının Büyük Bir Bölümünü Karşılayan Malezya'da Üretim ve Stoklar Düşüş Gösterdi - Son Dakika

Global doğal kauçuk ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Malezya'da üretim ve stoklar düşüş gösterdi.

Malezya İstatistik Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33, 5 düşüşle 23 bin 13 ton oldu. Üretimde aylık bazda yüzde 36, 2 düşüş yaşandı.

Kauçuk stokları yıllık yüzde 19, 3 düşüşle 259 bin 355 tona geldi. Stoklarda aylık bazda yüzde 7, 9 düşüş yaşandı.

Kauçuk ihracatı aylık yüzde 5, 4 azalırken, yıllık yüzde 37, 2 artarak 55 bin 696 ton oldu. Çin'in ihracat içindeki payı yüzde 57, 4, Türkiye'nin yüzde 2, 6 olarak gerçekleşti.

Kauçuk ithalatı aylık yüzde 3, 6, yıllık yüzde 47, 3 artış gösterdi ve 112 bin 498 ton seviyesine geldi.

Yurt içi kauçuk tüketimi aylık yüzde 5, 3 azaldı, yıllık yüzde 31, 1 arttı ve 47 bin 96 ton olarak açıklandı.

Kaynak: doviztr

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü