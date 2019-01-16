Global Dünyada Yerel Bağlantınız Yoksa Hiçbir Şey Yapamazsınız"

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) Üst Yöneticisi (CEO) Stephan Loerke,"Bugün global dünyada yerel bağlantınız yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla yerel dernekler bizim gündemimizi yerel düzeye uyarlamakta çok büyük önem taşıyor.

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) Üst Yöneticisi (CEO) Stephan Loerke,"Bugün global dünyada yerel bağlantınız yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla yerel dernekler bizim gündemimizi yerel düzeye uyarlamakta çok büyük önem taşıyor." dedi.



Reklamverenler Derneği (RVD) çatısı altında kurulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu tarafından düzenlenen "Reklamda Roller Değişiyor" başlıklı etkinlikte konuşan Loerke, mesela Türkiye'de, Fransa'da, Japonya'da, Çin'de bir partnerin olmadığı ve bu partnerlerin vizyonunuzu anlayıp kendi ülkelerinde anlamlı bir şekilde uygulamadığı zaman o reklamın hiçbir anlamı olmayacağını söyledi.



Loerke, "Yerel düzeylerde değişiklik yarattığımızı görmek, benim işime olan tutkumu devam ettirmeyi sağlıyor. Toplumu daha iyi hale getirmek için birşeyler yapabileceğimizi hissediyorum. Herkesin bir işi var günlük yapmamız gereken operasyonlar var." açıklamasında bulundu.



"103 tane global marka bizim üyemiz"



WFA'nın dünyadaki marka sahiplerini bir araya getiren bir dernek olduğunu belirten Loerke, "Türk Hava Yolları ve Vestel gibi Türk şirketlerinin de bize katılmasından gurur duyuyoruz. 103 tane global marka bizim üyemiz." yorumunu yaparak şöyle devam etti:



"Bugün global dünyada yerel bağlantınız yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla yerel dernekler bizim gündemimizi yerel düzeye uyarlamakta çok büyük önem taşıyor. 65 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz amacımız daha iyi pazarlama. Daha iyi pazarlama dediğimiz zaman pazarlama kampanyalarını düşünüyoruz ve bunların bir amacı var ; daha iyi sonuçlar elde etmek istiyorlar toplum için. Ancak bizim bir düşüncemiz var. Bu da daha iyi pazarlamanın iş yerinde başlıyor.



Tüketicilerin yüzde 64'ü markaların eski kafalı, geleneksel cinsiyet rollerinde reklamlardan kurtulması gerektiğini düşünüyorlar. Dünyada bizim sektörde bulunduğumuz yerle insanların bulunmamızı düşündüğü yerle aramızda büyük bir uçurum var. Biz kendimizi çok havalı,geleceğe yönelik bir sektör olarak görüyoruz ama insanlar buna katılmıyor. Kadınların yüzde 40'ı reklamda gördükleri kadınlara kendilerini hiç yakın hissetmiyorlar. Kendilerini reklamlarda görmüyor bu kadınlar. Çok yol kat ettiğimizi söyleyebiliriz ancak hala 2019 yılında bir sorun var. İnsanlar bu reklamlara baktıkları zaman 20 yıl sonra tıpkı bizim 1960'lı yıllarda baktığımız hissi hissedecekler."



"Finansal hizmet grubunun yüzde 96'sı erkek"



RVD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura da "Finansal hizmet grubunun yüzde 96'sı erkek. Kadın bankaya gitmiyor. Alışveriş yapmıyor. Kadın kredi kartı kullanmıyor. Tek bir hedefimiz var. Yarınları aydınlatmak için yola çıktık hedef kadın erkek oranını yüzde 50 yüzde 50 yapmak." şeklinde konuştu.



Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, Kasım 2017'de toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik çalışmaları hayata geçirmek üzere Reklamverenler Derneği (RVD) çatısı altında kuruldu.



Kurul, özellikle RVD'nin faaliyet ve etki alanı olan reklamlarda dönüşümü, yani cinsiyet dengeli temsilin uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken diğer alanlardaki çabaları da destekleme hedefini gözetiyor.



Bayer, Coca Cola, Colgate-Palmolive, Eczacıbaşı, Eti, Hayat Kimya, Johnson-Johnson, Koç, L'oreal, Nestle, P&G, Pınar, Uludağ, Unilever, Vodafone, Yıldız Holding ve Zer gibi markaların desteğiyle çalışmalarını sürdüren kurulun paydaş üyeleri arasında Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Interactive Advertising Bureau (IAB Türkiye), Professional Women's Network (PWN), Reklamcılar Derneği (RD), Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş. (RİAK), Reklamcılık Vakfı (RV), Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK), Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi bulunuyor.

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