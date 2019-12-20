Global Exchange, İstanbul Havalimanını Küresel Hub yaptı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 41 şubeleriyle hizmet yürüten Global Exchange'in Kurucusu ve Başkanı Isidoro J. Alanis, "İstanbul Havalimanı çok doğru bir yatırım kararı. Buradan aldığımız cesaretle Türkiye'deki yatırımları artıracağız" dedi.



1996 yılında İspanya'da kurulan Global Exchange, aradan geçen 23 senede 5 kıta ve 22 ülkede; 55'ten fazla uluslararası havalimanında bulunan 300'ün üzerinde şubesiyle döviz değişim hizmetleri sunarak sektörünün lider firmalarından biri oldu. Türkiye'deki faaliyetlerine 2017'nin Aralık ayında Antalya Havalimanı'nda başlayan Global Exchange, Nisan ayı itibarıyla tam kapasite hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nda 41 adet şubesiyle döviz değişim hizmetleri sunmaya başladı.



İstanbul Havalimanı'ndaki faaliyetlerinin oldukça umut verici olduğunu kaydeden Global Exchange Kurucusu ve Başkanı Isidoro J. Alanis, İstanbul Havalimanı'nın çok doğru bir yatırım kararı olduğunu ve buradan aldıkları cesaretle Türkiye'deki yatırımlarını artıracaklarını belirtti.



"İstanbul muazzam bir konuma sahip"



Faaliyet gösterdikleri diğer havalimanlarıyla karşılaştırıldığında, tek bir havalimanında en çok şubeye İstanbul Havalimanı bünyesindeki 41 adet şubesiyle sahip olan Global Exchange, bu durumun sebebini Doğu ile Batı arasında İstanbul'un sahip olduğu muazzam konum ile açıklıyor. İstanbul Havalimanı'nın 3 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 300 destinasyona sahip olduğunun altını çizen Alanis, İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu bölgenin en önemli hub'ı olduğunu dile getiriyor.



İstanbul Havalimanı'nı ve Global Exchange'in performansını değerlendiren Global Exchange Kurucusu ve Başkanı Isidoro J. Alanis ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Global Exchange çağın gerekliliklerini yerine getiren, işinin merkezine çalışanlarını ve müşterilerini konumlamış, güvenilir, samimi, uluslararası yönetim ilkelerini benimsemiş, güçlü adımlarla geleceğe yol alan, dinamik ve profesyonel bir markadır."



İstanbul'u çok önemsediklerini belirten Alanis görüşlerine şöyle devam etti: "İstanbul Havalimanı'ndaki performansımız umut verici. İstanbul muazzam bir konuma sahip. İstanbul Havalimanı küresel hub oldu. Bu yüzden de Türkiye'de yeni yatırımlarla ilgilenmeye başladık. Ayrıca havalimanı inşaatının 42 ay gibi rekor bir sürede bitirilmiş olması ve 'Büyük Göç' olarak nitelendirilen taşınma sürecinin tek bir aksaklık yaşanmadan planlanandan 12 saat önce, tam 33 saatte tamamlanmış olması da Global Exchange olarak ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu bize gösteriyor."



Global Exchange'de müşteri memnuniyeti her şeyin ötesinde



Döviz değişim hizmetleri veren bir şirket olmanın çok ötesinde müşterilerine finansal hizmetler sunan Global Exchange, İstanbul Havalimanı'nda şimdiye kadar 150'nin üzerinde farklı ülkeden gelen turiste 51 ayrı para biriminde 7/24 hizmet sunuyor. '15 gün içerisinde para iadesi' gibi iddialı yan hizmetler de sunan Global Exchange, müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutuyor.



2019 Nisan ve Eylül arasında yapılan müşteri memnuniyeti anketine göre müşterilerin Global Exchange deneyimi 10 üzerinden 9,4 puan alırken, katılımcıların yüzde 86'sı deneyimlerine 10 tam puan verdi. Hizmet kalitesi yüzde 97 olumlu değerlendirilirken, müşterilerin yüzde 95'i Global Exchange'i tekrar tercih edeceklerini belirtti.



"Sadece para değil, aynı zamanda kültür değişimi yapıyoruz"



Global Exchange'in İstanbul Havalimanı'ndaki performansı hakkında konuşan Global Exchange Türkiye Genel Müdürü İbrahim Sader, Nisan ayından bugüne İstanbul Havalimanı'nda 250 binden fazla uçuş gerçekleştiğini ve 50 milyona yakın yolcunun seyahatlerinde İstanbul Havalimanı'nı tercih ettiğini hatırlatarak böylesi önemli konuma sahip bir havalimanında hizmet vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.



Sader, sözlerini şöyle sürdürdü, "Global Exchange ailesi olarak İstanbul Havalimanı'nda 300'den fazla çalışanımızla 7 gün 24 saat boyunca müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermek ve Türk misafirperverliğini en iyi biçimde müşterilerimize sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın pek çok farklı coğrafyasından Türkiye'ye gelen müşterilerimize hizmet verirken, sadece para değil aynı zamanda kültür değişimi de yapıyoruz. Bizim bir idealimiz var; kurumumuzu var eden müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini her gün biraz daha yukarı taşımak. Bugüne kadar, 150'nin üzerinde farklı ülkeden İstanbul Havalimanı'na gelen turistlere, 51 ayrı para biriminde en nitelikli hizmeti sağladık. Yenilikçi çalışmalarımız artarak devam edecek ve müşterilerimize kaliteli hizmetler sunmayı sürdüreceğiz. Türkiye, zengin kültürü ve tarihi ile Global Exchange için çok önemli bir ülke. Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmak ve burada daha güçlü bağlar kurmak istiyoruz." - İSTANBUL