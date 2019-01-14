Son Dakika Haberleri: Global Finance'den Teb'e "En İyi Özel Bankacılık Ödülü"

Global Finance'den Teb'e "En İyi Özel Bankacılık Ödülü"

1 saat önce

Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri 2019'da (Global Finance Private Bank Awards) TEB, "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü"nün sahibi oldu.

Global Finance'den Teb'e
Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri 2019'da (Global Finance Private Bank Awards) TEB, " Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü"nün sahibi oldu. 

TEB Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ödülü almaktan mutlu olduklarını belirtti ve ekledi:

"TEB Özel Bankacılık olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle, yaptığımız çalışmalara ödül almaktan, ülkemizi uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyuyoruz. 2019'a ödülle başlamak bizler için büyük motivasyon sağladı.

"TEB Özel Bankacılık olarak, ülke genelinde Özel Bankacılık Merkezlerimiz ve Şube İçi Hizmet Noktalarımızla müşterilerimizin risk seviyeleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, varlıklarına değer katacak çözümler geliştiriyoruz.

"Türkiye'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Bu segmentteki uzmanlığımızla, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyoruz.

"Stratejik ortağımız BNP Paribas'ın global tecrübesinden de faydalanarak, müşterilerimizin varlık ve birikimleri için risk tercihlerine uygun olabilecek yatırım alternatifleri sunuyoruz.

"TEB Özel Bankacılık olarak en çok tercih edilen, özel bankacılık ve varlık yönetiminde ilk akla gelen referans noktası olmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

TEB'den yapılan açıklamaya göre, Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri'nde "Dünyadaki En İyi Özel Bankacılık Ödülü" de TEB'in stratejik ortağı BNP Paribas'ya verildi. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:41 Kaynak: DHA

BNP Paribas, CEO, Türkiye, Ekonomi
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