Global Futbol Kulübü sahaya indi

Dünya devi Paris Saint-Germain'in resmi Türkiye akademisi olan Paris Saint-Germain Academy Turkey'nin altyapıda fark oluşturacak yeni projesi Global Spor Kulübü U11 ve U13 takımlarıyla uzun futbol macerasına adım attı.



Türkiye'nin en nitelikli altyapı sistemini inşa etme ve en kaliteli futbol kulübü olma parolasıyla yola çıkan Global Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu U11 ve U13 liglerinde mücadelesine başladı. Fransız devi Paris Saint-Germain'in resmi Türkiye akademisi olan Paris Saint-Germain Academy Turkey'de futbolu öğrenen sporcuların forma giydiği Global Futbol Kulübü, U13 ve U11 takımlarını kurdu.



Paris Saint-Germain Kulübü'nde Mbappe, Neymar, Cavani ve Di Maria gibi yıldızlara uygulanan antrenman metodolojisini Türkiye'ye getiren Paris Saint-Germain Academy Turkey, aynı idman programlarını Global Futbol Kulübü bünyesine de yansıtıyor.



Nitelikli bireyler ve sporcular yetiştirmek üzere yola çıkan Global FK ve Paris Saint-Germain Academy Turkey, futbol eğitiminin yanı sıra kişisel gelişim, yabancı dil, psikoloji gibi alanlarda da profesyonellerle iş birliği yapıyor.



Bu sezon boyunca U11 ve U13 takımlarıyla sahaya çıkacak olan Global Futbol Kulübü, gelecek yıldan itibaren U19 ekibiyle, sonrasında ise her yaş kategorisi ve A takımla da sahne alacak. - İSTANBUL