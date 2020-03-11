Global Futbol Kulübü sahaya indi - Son Dakika
Son Dakika Spor Global Futbol Kulübü sahaya indi - Son Dakika Spor

Global Futbol Kulübü sahaya indi

6 saat önce

Dünya devi Paris Saint-Germain'in resmi Türkiye akademisi olan Paris Saint-Germain Academy Turkey'nin altyapıda fark oluşturacak yeni projesi Global Spor Kulübü U11 ve U13 takımlarıyla uzun futbol macerasına adım attı.

Global Futbol Kulübü sahaya indi, System.String[]

Dünya devi Paris Saint-Germain'in resmi Türkiye akademisi olan Paris Saint-Germain Academy Turkey'nin altyapıda fark oluşturacak yeni projesi Global Spor Kulübü U11 ve U13 takımlarıyla uzun futbol macerasına adım attı.


Türkiye'nin en nitelikli altyapı sistemini inşa etme ve en kaliteli futbol kulübü olma parolasıyla yola çıkan Global Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu U11 ve U13 liglerinde mücadelesine başladı. Fransız devi Paris Saint-Germain'in resmi Türkiye akademisi olan Paris Saint-Germain Academy Turkey'de futbolu öğrenen sporcuların forma giydiği Global Futbol Kulübü, U13 ve U11 takımlarını kurdu.


Paris Saint-Germain Kulübü'nde Mbappe, Neymar, Cavani ve Di Maria gibi yıldızlara uygulanan antrenman metodolojisini Türkiye'ye getiren Paris Saint-Germain Academy Turkey, aynı idman programlarını Global Futbol Kulübü bünyesine de yansıtıyor.


Nitelikli bireyler ve sporcular yetiştirmek üzere yola çıkan Global FK ve Paris Saint-Germain Academy Turkey, futbol eğitiminin yanı sıra kişisel gelişim, yabancı dil, psikoloji gibi alanlarda da profesyonellerle iş birliği yapıyor.


Bu sezon boyunca U11 ve U13 takımlarıyla sahaya çıkacak olan Global Futbol Kulübü, gelecek yıldan itibaren U19 ekibiyle, sonrasında ise her yaş kategorisi ve A takımla da sahne alacak. - İSTANBUL

Paris Saint Germain, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz

Son Dakika Haberleri
22:26 Yılmaz Vural: "Maçı kaybetsem üzülmeyecektim"
22:24 Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
22:23 Yılmaz Vural: "Maçı kaybetsem üzülmeyecektim"
22:20 Basketbol: FIBA Avrupa Kupası
22:16 İstanbul'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:35:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Global Futbol Kulübü sahaya indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]