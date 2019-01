Her yıl dünyanın birçok yerinde aynı anda düzenlenen oyun geliştirme etkinliği "Global Game Jam" Gaziantep 'te başladı. Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi (TARGET) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde bir araya gelen öğrenciler, kendi oyunlarını geliştiriyor.Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde başlayan etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, 48 saat boyunca kendilerine verilen tema kapsamında oyun geliştirecek.HKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Global Game Jam etkinliğinin her yıl düzenlendiğini belirterek, belirlenen bir tema kapsamında oyun geliştirildiğini söyledi.Bu yıl etkinliğe Gaziantep'te ilginin arttığına dikkati çeken İşler, şunları kaydetti:"Amaç oyun geliştirme sektörünün gelişmesini sağlamak. Her yıl bir tema açıklanıyor. Katılımcılar, bu temayı kullanarak 48 saat içinde oyun geliştiriyor. Hem birbirlerini tanıyorlar hem de şirketler onları tanıyor. Dünyaca ünlü şirketlerin yöneticileri de takip ediyor. Bu etkinlik pazar günü 15.30'da sona erecek. Bütün dünyanın göreceği web sitesine yüklenecek. Bu etkinliği eğitim ortamı gibi düşünebilirsiniz."Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Edibe Sözen de üniversite olarak Global Game Jam'e 4. kez katıldıklarını belirterek, 100'den fazla ülkeden insanların iştirak ettiğini kaydetti.Global Game Jam'in oyun kurma ve geliştirme etkinliği olduğunu anlatan Sözen, katılanlara başarılar diledi.