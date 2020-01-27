Global'in Malaga Limanı'ndaki payı arttı
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Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki hisse payını yüzde 49,6'dan yüzde 62'ye yükseltti.
Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki hisse payını yüzde 49,6'dan yüzde 62'ye yükseltti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:41
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