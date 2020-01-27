Global'in Malaga Limanı'ndaki payı arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Global'in Malaga Limanı'ndaki payı arttı - Son Dakika Ekonomi

Global'in Malaga Limanı'ndaki payı arttı

12 dakika önce

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki hisse payını yüzde 49,6'dan yüzde 62'ye yükseltti.

Global'in Malaga Limanı'ndaki payı arttı, System.String[]

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki hisse payını yüzde 49,6'dan yüzde 62'ye yükseltti.

Malaga, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:41 
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