Quick Sigorta'nın da sponsor olduğu Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı'nda atacak - Son Dakika

Quick Sigorta'nın da sponsor olduğu Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı'nda atacak

25.03.2021 23:55
Quick Sigorta'nın da sponsor olduğu Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı'nda atacak, System.String[]

Türkiye'nin en kapsamlı İnsan Kaynakları zirvesi ve fuarı olan Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı, iş dünyasının liderlerini bir araya getiriyor.

Türkiye'nin en kapsamlı İnsan Kaynakları zirvesi ve fuarı olan Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı, iş dünyasının liderlerini bir araya getiriyor.

Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı 25-28 Mart itibariyle başladı. Pandemi koşullarında fark oluşturan en önemli unsurun "'insan' olduğu söylemiyle düzenlenen Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı, diğer zirvelerden farklı olarak dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den lider İnsan Kaynakları yöneticilerini, CEO'ları, akademisyenleri, sektör çalışanlarını ve konu ile ilgili sektörün devlerini buluşturacak.

Sektörün dev firmaları ve 123 ünlü konuşmacı

Üç gün sürecek zirve, alışılandan farklı olarak dijital bir platform üzerinden gerçekleştirilecek. Sektörün dev firmalarından oluşan 123 konuşmacı ile geniş bir yelpazede uluslararası vizyonu, liderlerin yaşanmış başarı hikayelerini, yaşanmışlıkları buluşturacak olan Türkiye'nin ve bölgenin en kapsamlı, en kritik konularının detaylandırılacağı zirvenin amacı, insan yönetimi sektörünün ile gelecekteki iş hayatının kapılarını katılımcılara açmak. Zirvede yeni teknolojilerin çalışma hayatına getirebileceği açılımlar ve iş hayatının pandemi gerçeği ile dönüştüğü tüm noktalara; çalışma hayatının geleceği, CEO'ların HR ajandası, iş hayatında anlam, yeni trendler, Türkiye'den ve dünyadan başarı hikayeleri, yapay zeka, dijital HR, sürdürülebilirlik, kurumsal iyilik, yeni normalde kritik başarı faktörleri, Z kuşağı, motivasyon, çeşitlilik, geleceğin iş hukuku gibi birçok kilit konuya yer verilecek.

Dünyanın en etkili isimleri, insan kaynaklarının geleceğini masaya yatırıyor

Konuşmacılar arasında HR dünyasının etkili ismi Michigan Üniversitesi, Ross School of Business Profesörü Dave Ulrich, M&A Danışmanı Simon Barrow ve Nasa Teknoloji ve Entegrasyon Başkanı Omar Hatamleh; liderlik kulvarında Colombia Üniversitesi Dekanı Jason Wingard, August Leadership Partner ve "Çeşitlilik" konusunda dünyanın en etkili 10 kadınından biri Ümran Beba gibi global ölçekte insan kaynakları konusunda ses getiren isimler bulunuyor.

Türkiye'nin liderlerinden başarı hikayeleri

Zirvenin Türkiye ayağı, ülkenin önemli liderlerini de bir araya getiriyor. Bu anlamda zirvede konuşmacı olarak yer alan isimler arasında Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, İKEA Genel Müdür Yardımcısı Ayla Akkaban, CMCTURKEY Genel Müdürü Banu Hızlı, Getir Yemek CEO'su Batuhan Gültakan, Mercedes-Benz Türk A.Ş İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu, Coca-Cola Grup İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Özgen bulunuyor. Dtag Analytics & Divera Al Pazarlama Danışmanı Tunç Berkman'nın moderatörlüğündeki "çalışan bağlılığı" temasının ele alınacağı, Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey'in, Getir Yemek CEO'su Batuhan Gültakan ve CMC Turkey CEO'su Banu Hızlı'nın da panel konuşmacısı olarak deneyimlerini paylaşacak.

Quick Sigorta'dan Pınar Güzey Global İnsan Kaynakları Zirvesi'nde

Konuşmacılardan Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı'nda "Çalışan Bağlılığı" temasını ele alacak. Güzey, zirveye dair düşüncelerini şöyle ifade etti: "Pandemi koşulları, çalışan bağlılığı konusunun ne kadar önemli ve ihmale gelmeyecek kadar kritik bir mesele olduğunu gözler önüne serdi. Biz Quick Sigorta'da kuruluşumuzdan beri bu meselenin ciddiyetini kavrayarak yol aldık ve bugün de bunun olumlu karşılığını alıyoruz. Sektörde çalışan bağlılığı en yüksek şirketlerden biriyiz. Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı Türkiye'nin en önemli, en kapsamlı zirve ve fuarı olma özelliğini taşıyor, bu zirve aracılığıyla deneyimlerimizi paylaşmak da bizim için çok değerli."

Quick Sigorta hakkında

Sigortacılık sektöründe dijital bir devrim başlatan Quick Sigorta, Türkiye çapında müşterilerine istediği zaman, istediği her yerden sigorta satın alabilme kolaylığı sağlıyor. Zengin sigorta ürünü yelpazesine sahip şirket günün her saati ve ihtiyaç duyulduğu her an sadece mobil cihazlar aracılığıyla müşterilerine sigorta satabiliyor. Hem uygun hem de hızlı çözümleriyle Quick Sigorta, sigortacılık sektörüne yeni bir bakış açısı getirdi. - ANKARA

Türkiye, Pandemi, Sigorta, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta'nın da sponsor olduğu Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı'nda atacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden bakan olacağı için ayrıldığı iddia edildi Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden bakan olacağı için ayrıldığı iddia edildi Ünlü şarkıcı Doğuş, yeni projesi için kolları sıvadı Ünlü şarkıcı Doğuş, yeni projesi için kolları sıvadı Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi Lise müdür yardımcısı kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu Lise müdür yardımcısı kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Biden, göreve gelmesinden sonra ilk defa basın toplantısı düzenledi! İmza attığı gafla alay konusu oldu Biden, göreve gelmesinden sonra ilk defa basın toplantısı düzenledi! İmza attığı gafla alay konusu oldu         
23:22
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi         
23:16
Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor         
22:47
Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak         
22:03
Güney Kıbrıs'ta çirkin saldırı! Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurdular Güney Kıbrıs'ta çirkin saldırı! Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurdular         
21:52
Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı         
21:25
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız         
21:00
Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı         
18:34
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton         
16:38
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 00:15:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Quick Sigorta'nın da sponsor olduğu Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı'nda atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei