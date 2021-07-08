Global iş ortaklığı imzası

Dünya Eko A.Ş. CEO'su Burcu KÖSEM ile Cambridge Consultant Services Kıdemli Ortağı Dr. Marwan SAMADİ ve Cambridge Consultant Services Türkiye Temsilcisi Cemalettin AKGÜL'ün hazır bulunduğu imza töreni Dünya Eko A.Ş. Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Eko A.Ş, Cambridge Consulting Services iş ortaklığıyla Dünya Akademi kadrosunda bulunan sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan eğitmen kadrosuna katkı sağlayarak, çevrimiçi ve yüz yüze eğitim hizmetlerini daha da geliştirerek eğitim sektöründeki katma değeri yükseltecek, 360 derece yönetim danışmanlığı verecek.