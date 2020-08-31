Kanadalı İletişim Kuramcısı Marshall McLuhan ve Bruce R. Powers'ın ortak kitabı Global Köy (Global Village) "21. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler" altbaşlığıyla ve Bahar Öcal Düzgören'in çevirisiyle Scala Yayıncılıktan yayınlandı.

Journal of Communication'da, "Çok okunaklı ve önemli... McLuhan düşüncesine en iyi giriş ve McLuhan düşüncesine ilişkin en iyi özet..." diye tanımlanan kitabın tanıtım yazısında şöyle denildi:

"Global Köy, Marshall McLuhan'ın ilk olarak öncü kitabı Understanding Media'da (Medyayı Anlamak) ortaya koyduğu, bugünün dünya çapındaki entegre elektronik şebekesine ilişkin görsel çalışmasını, son yirmi yılın teknolojik gelişmelerinin anlaşılmasını sağlayacak biçimde, ayrıntılı bir kavramsallık çerçevesi önermek suretiyle genişletmektedir. "Kitabın özü, günümüzde teknolojiyi kullananların, dünyayı kavramakta yararlanılan, birbirinden çok farklı iki yol arasında sıkışmış oldukları tartışmasıdır. "Bir tarafta, yazarlarının Görsel Uzam olarak değindiği, Batı dünyasına özgü çizgisel, nicel algılama modu; diğer tarafta ise, Doğu'nun, son teknolojilerin hepsinin bizi içine doğru iteklediği bütüncül, nitel mantığı işitsel Uzam bulunmaktadır."Ne var ki yazarlar, İşitsel Uzam'a doğru yönelen bu hareketin pürüzsüz olmayacağı konusunda bizi uyarmaktadırlar. "Gerçekte McLuhan ile Powers, dünya çapındaki iletişimin bir sonucu olarak global köyün ortaya çıkmasıyla, bu iki dünya görüşünün 'birbirleriyle ışık hızında çarpıştıkları' tartışmasını gündeme getirerek, 'barışın anahtarının, bu sistemlerinin her ikisini de aynı anda anlamak' olduğunu iddia etmektedirler. "Yazarlar, McLuhan'ın otuz yıl kadar önce büyük bir başarıyla yaptığını bugün de yapıp tarafsız bir yaklaşım benimseyerek yakın geleceğin dünyasına köşe başından bakmak ve hepimizin orada bulacakları konusunda hazırlıklı olmanıza yardım etmek peşindedirler."Marshall McLuhan: 1980 yılında ölmüş olan yazar, bu tarihte Toronto Üniversitesi St. Michael Koleji'nde ders vermekteydi.

"İki kitabı; Guterberg Galaksisi ve Medyayı Anlamak, kendisine bir iletişim kuramcısı olarak uluslararası ün kazandırmış ve kendisini 1960'lı ve 70'li yılların en ünlü ve üstünde en çok tartışılan akademisyenlerinden biri haline gelmiştir." (Fotoğraflı)