Global Malaga Kruvaziyer Limanı'nda payını yüzde 62'ye çıkardı

Kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, küresel liman ağında bulunan Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki hisse payını yüzde 49.6'dan yüzde 62'ye çıkardı.

Global Ports Holding'in ana hissedarı olduğu Creuers del Port de Barcelona SA, Malaga Liman Başkanlığı'nın Malaga Kruvaziyer Limanı'nda sahip olduğu yüzde 20'lik payını 1.5 milyon euro bedelle satın aldı.Satın alma ile birlikte Creuers del Port de Barcelona SA'nın Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki payı da yüzde 100'e çıktı. (Fotoğraflı)