Son Dakika Haberleri: Global Menkul Değerler ihracatçılara kur riski yönetimini anlattı?
Son Dakika Ekonomi Global Menkul Değerler ihracatçılara kur riski yönetimini anlattı?

Global Menkul Değerler ihracatçılara kur riski yönetimini anlattı?

32 dakika önce

Global Menkul Değerler, Mersin'de ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları dernekleri üyeleriyle kur riski yönetimini konuştu.

Global Menkul Değerler ihracatçılara kur riski yönetimini anlattı?, System.String[]

Global Menkul Değerler, Mersin'de ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları dernekleri üyeleriyle kur riski yönetimini konuştu.

Mersin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:59 
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