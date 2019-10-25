Global Menkul Değerler ihracatçılara kur riski yönetimini anlattı?
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Global Menkul Değerler, Mersin'de ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları dernekleri üyeleriyle kur riski yönetimini konuştu.
Global Menkul Değerler, Mersin'de ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları dernekleri üyeleriyle kur riski yönetimini konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:59
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