"Global Model of The World and Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması" sonuçlandı

Nevşehir'in Göreme beldesinde yapılan, "Global Model of The World and Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması"nı Kanadalı model Angel Bhathal kazandı.

Çeşitli ülkelerden gelen yarışmacılar, Göreme beldesindeki Perili Ozanlar Vadisi'nde oluşturulan podyumda jürinin karşısına çıktı.

Yarışmacıların, ülkelerine ait yöresel kostümlerle sahne alması geceye renk kattı.

Yarışma Direktörü Yuliia Pavlikova, gazetecilere, ilki 2019 yılında yapılan yarışmaya, Kovid-19 salgınından dolayı ara verildiğini yarışmanın bu yıldan itibaren yeniden düzenlenmeye başlandığını belirtti.

Yarışmada, 30 ülkeden yarışmacının yer aldığını kaydeden Pavlikova, "Bu etkinliği Kapadokya'nın tanıtımı için organize etmiştik. Çeşitli ülkelerden yarışmacılarımız jüriden puan almaya çalışacak. Bu etkinliklerin turizme katkı sağlamasını diliyoruz." dedi.

Yarışmada Kanadalı model Angel Bhathal birinciliği elde etti.