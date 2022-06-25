Yarışmada, 30 ülkeden yarışmacının yer aldığını kaydeden Pavlikova, "Bu etkinliği Kapadokya 'nın tanıtımı için organize etmiştik. Çeşitli ülkelerden yarışmacılarımız jüriden puan almaya çalışacak. Bu etkinliklerin turizme katkı sağlamasını diliyoruz." dedi.

Yarışma Direktörü Yuliia Pavlikova, gazetecilere, ilki 2019 yılında yapılan yarışmaya, Kovid-19 salgınından dolayı ara verildiğini yarışmanın bu yıldan itibaren yeniden düzenlenmeye başlandığını belirtti.

Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Global Model of The World and Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması' sonuçlandı - Son Dakika

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