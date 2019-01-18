Son Dakika Haberleri: Global Oyun Pazarı 140 Milyar Dolara Yaklaştı"

Global Oyun Pazarı 140 Milyar Dolara Yaklaştı"

58 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Global oyun pazarı 140 milyar dolara yaklaştı.

Global Oyun Pazarı 140 Milyar Dolara Yaklaştı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Global oyun pazarı 140 milyar dolara yaklaştı." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülle, gençlerden yeni girişimcilere ve KOBİ'lere kadar ihracatta ilk adım seferberliğini bir İhracat Oyun Yazılımı ile, hem öğretici hem de eğlendirici bir formata dönüştürdüklerini belirtti.

Gülle, "Bugünün ve yarının potansiyel ihracatçılarına sahaya inmeden karşılaşabilecekleri konular hakkında bilgi aktarmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, şunları kaydetti:

"Bu sayede, bugün ve yarının potansiyel ihracatçılarına, sahaya inmeden karşılaşabilecekleri konular hakkında farklı bir formatta bilgi de aktarmış olacağız. Global oyun pazarı 140 milyar dolara yaklaştı. Oyun satışı, konsolu, filmi, lisansı, hediyelik eşyaları derken, ortaya çıkan ürün sadece bir oyun olmanın çok ötesine geçti, başlı başına ticari bir ekosistem yarattı. Biz oyun satışları ile başlayan yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizi, farklı kanallardan zenginleştirmek, en büyük hedeflerimiz arasında olmalı. Bu sayede hizmet ihracatımız, farklı hizmet kategorilerini ve mal ihracatımızı da olumlu etkilemeli.

Hizmet sektörünün dünyada öne çıkan önemli bir ihracat kalemi. Verilere baktığımızda 2017 yılında mal ticareti 17 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam 10 yıl öncesine kıyasla sadece yüzde 10 daha fazla. Bir başka ifadeyle küresel mal ticareti son yıllarda 15-18 trilyon dolar bandını bir türlü aşamadı. Ancak hizmet sektörü, 10 yılda yüzde 40'a yakın bir büyüme kaydederek 2017'de 5 trilyon doları aşmayı başardı. Bu hacimde oyun sektörü çok önemli bir yer tutuyor."

Gençlerden yeni girişimcilere, KOBİ'lere, ihracatta ilk adım seferberliğini bir İhracat Oyun Yazılımı ile buluşturan TİM, ihracatı hem öğretici, hem de eğlendirici bir formata dönüştürmeyi hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi
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