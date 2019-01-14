Son Dakika Haberleri: Global piyasalar Çin verisi ile geriledi

Global piyasalar Çin verisi ile geriledi

1 saat önce

Çin'de ithalat yüzde 7.6 ve ihracat yüzde 4.4 daraldı.

Global piyasalar Çin verisi ile geriledi, System.String[]
Çin'de ithalat yüzde 7.6 ve ihracat yüzde 4.4 daraldı. Veriler, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin zorlanmaya başladığına işaret ederken, borsalar ve riskli para birimleri satış gördü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:21 

İhracat, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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