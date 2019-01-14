Global piyasalar Çin verisi ile geriledi
1 saat önce
Çin'de ithalat yüzde 7.6 ve ihracat yüzde 4.4 daraldı.
Çin
'de ithalat yüzde 7.6 ve ihracat yüzde 4.4 daraldı. Veriler, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin zorlanmaya başladığına işaret ederken, borsalar ve riskli para birimleri satış gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:21
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