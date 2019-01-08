Global piyasalar iyimser, dolar/TL yatay
1 saat önce
Ticaret savaşlarında uzlaşı ve Fed'in sabırlı olacağı beklentileri global piyasalarda iyimserliği artırırken, dolar/TL güne 5.40'ın hemen altında yatay seyirle başladı.
Ticaret savaşlarında uzlaşı ve Fed
'in sabırlı olacağı beklentileri global piyasalarda iyimserliği artırırken, dolar/TL güne 5.40'ın hemen altında yatay seyirle başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:10
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