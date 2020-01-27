Global Ports Holding, Malaga Kruvaziyer Limanı'nın çoğunluk hissesine sahip oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Global Ports Holding, Malaga Kruvaziyer Limanı'nın çoğunluk hissesine sahip oldu - Son Dakika Ekonomi

Global Ports Holding, Malaga Kruvaziyer Limanı'nın çoğunluk hissesine sahip oldu

6 saat önce

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, küresel liman ağında bulunan Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki hisse payını artırdı.

Global Ports Holding, Malaga Kruvaziyer Limanı'nın çoğunluk hissesine sahip oldu, System.String[]

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, küresel liman ağında bulunan Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki hisse payını artırdı.

Global Yatırım Holding'den yapılan açıklamaya göre, şirketin limandaki payı yüzde 49,6'dan yüzde 62'ye yükseldi.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, mümkün ve kendi takdirince uygun gördüğü durumlarda portföyündeki varlıkların azınlık hisselerini piyasa değeri üzerinden satın alma stratejisine devam ediyor.

Global Ports Holding'in ana hissedarı olduğu Creuers del Port de Barcelona SA, Malaga Liman Başkanlığı'nın Malaga Kruvaziyer Limanı'nda sahip olduğu yüzde 20'lik payını 1,5 milyon avro bedelle satın aldı.

Satın alma ile birlikte Creuers del Port de Barcelona SA'nın Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki payı yüzde 100'e çıkarken, GPH'nin Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki efektif payı ise yüzde 49,6'dan yüzde 62'ye yükseldi.

Malaga, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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