YEDAŞ, bu yıl 18. kez düzenlenen, iş dünyasının en prestijli ödüllerinden Stevie Award International Business programında, Dağıtım Sektörü-Yılın Şirketi kategorisinde GOLD Stevie ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Global rekabette büyük başarı

Elde edilen büyük başarı ile ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "63 ülkeden 3 bin 700 adayın değerlendirildiği bir programda, kurum olarak bölgemizde sahip olduğumuz bilinçli, sürdürülebilir, çevik dijital dönüşüm yaklaşımının, global rekabet ortamında ödüllendirilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu" dedi.

Uluslararası bilinirlilik ve kalıcılık

YEDAŞ'ın 5 ilde 3 milyondan fazla müşteriye elektrik dağıtım hizmeti verdiğine dikkat çeken Hasan Yasir Bora, "Özellikle kurumsallaşma, bilgi teknolojileri, entegre yönetim sistemleri ve kalite yönetim sistemleri açısından şirketlerin uluslararası ölçekte bilinirliliği ve kalıcılığı anlamında oldukça büyük önem arz eden ödülü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu prestijli ödül ile uluslararası platformlarda yapılan değerlendirmeler ile ne kadar değerli çalışmaları hayata geçirdiğimizi bir kez daha gördük. Başarı ile uygulamaya devam ettiğimiz YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programı'nın ilk aşamasında layık görüldüğümüz bu ödül bizleri oldukça heycanlandırmıştır" diye konuştu.

Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti

YEDAŞ olarak tüm süreçlerin odağına 'müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti' koyduklarını ifade eden Genel Müdür Bora, "Dijital Dönüşüm Programımızdaki her bir projenin hizmet kalitemizin ve müşteri memnuniyetin artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN