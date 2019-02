Global Run, Barselona'da Koşulacak

Barselona'da 1990'dan bu yana düzenlenen Barselona Yarı Maratonu, eDreams Mitja Marató, 10 Şubat'ta Global Ports Holding'in desteği ile gerçekleşecek. Barselona Yarı Maratonuna yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.

Türkiye dahil 10 ülkede ikisi ticari olmak üzere işlettiği toplam 18 liman ile dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Ports Holding'in yılda bir kez yurtdışında limanının bulunduğu bir kentte düzenlediği 'iyilik koşusu' Global Run, 2019'da İspanya Barselona'da gerçekleşecek. 1990'dan bu yana düzenlenen Barselona Yarı Maratonu, 10 Şubat 2019'da Global Ports Holding'in desteği ile koşulacak. Global Run Barcelona'ya yaklaşık 20 bin kişinin katılımı öngörülüyor.

'İyilik koşusu' olarak her yıl gerçekleştirilen Global Run'larda her yıl bir sosyal sorumluluk partneri ile işbirliği yapılıyor. Global Run Barcelona'da sosyal sorumluluk partneri, insani yardım kuruluşu Mercy Ships oldu. Global Ports Holding, maratona katılacaklara çağrıda bulunarak, bağışlayacakları her tutar kadarını Mercy Ships'e aktaracak.

Mercy Ships, dünyanın en büyük sivil hastane gemisi Mercy Africa ile en az gelişmiş ülkelerde sahil şeridinde yaşayan topluluklara tıbbı personel, medikal malzeme ve diğer yardım malzemeleri ulaştırıyor.

2014'ten bu yana devam ediyor

Global Run, 2014'ten bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. Türkiye'de düzenli olarak her yıl Global Ports Holding'in bağlı olduğu Bodrum'da Global Yatırım Holding tarafından düzenleniyor. Global Ports Holding tarafından ise 2015'te Karadağ Bar/Kotor'da, 2016'da Malta Valetta'da, 2017'de İtalya Ravenna'da ve 2018'de Küba Havana'da düzenlendi. Barselona'da gerçekleşecek Global Run, 10. koşu olacak.

Avrupa'nın en büyük kruvaziyer limanı

Global Ports Holding'in işlettiği Barselona Kruvaziyer Limanı, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük kruvaziyer limanı özelliği taşıyor. Liman, 2018 yılını toplam 2 milyon yolcu ile tamamlayacak. Barselona'nın popüler bir turist destinasyonu olması, yarı maratona katılımı da etkiliyor. Global Run Barselona Yarı Maratonu'na yüzde 40 oranında İspanya dışından katılım bekleniyor.