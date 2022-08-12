Bilgisayar kullanıcılarının en çok karşılaştığı 3 siber tehdit açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilgisayar kullanıcılarının en çok karşılaştığı 3 siber tehdit açıklandı

12.08.2022 12:14
Bilgisayar kullanıcılarının en çok karşılaştığı 3 siber tehdit açıklandı

Global siber güvenlik yazılımı firması Bitdefender Antivirüs, günümüzün popüler işletim sistemleri arasında yer alan Apple bilgisayarlarda kullanılan macOS işletim sistemi kullanıcılarının her gün karşılaştığı 3 büyük siber tehdidi açıkladı.

Global siber güvenlik yazılımı firması Bitdefender Antivirüs, günümüzün popüler işletim sistemleri arasında yer alan Apple bilgisayarlarda kullanılan macOS işletim sistemi kullanıcılarının her gün karşılaştığı 3 büyük siber tehdidi açıkladı. Buna göre kullanıcıların en çok dikkat etmesi gereken siber tehditler arasında sosyal mühendislik, kötü amaçlı tarayıcı uzantıları ve Truva atı bulunuyor.

Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, en çok dikkat edilmesi gereken siber tehditlere yönelik detaylı bilgi vererek uyarılarda bulundu. Sosyal mühendisliğin macOS dahil tüm platformları hedefleyen saldırılarda eşit derecede başarılı olduğunu söyleyen Akkoyunlu, "Mac kullanıcılarını hedefleyen sosyal mühendislik dolandırıcılıkları arasında Apple dahil yasal şirketlerden geliyormuş gibi görünen sahte e-postalar ve diğer mesajlar, cihazınızda bir güvenlik sorunu olduğunu söyleyen ve sizi kötü amaçlı yazılım indirmeye davet eden yanıltıcı pop-up reklamlar, Apple Destek'i veya diğer şirketlerin yardım masalarını taklit eden dolandırıcı telefon aramaları veya sesli mesajlar, ücretsiz ürünler ve ödüller sunan gerçek olamayacak kadar iyi promosyonlar, istenmeyen takvim davetleri veya abonelikler bulunuyor. Bitdefender, bu gibi olası senaryolara karşı her zaman iki faktörlü kimlik doğrulamasını öneriyor" dedi.

Tarayıcı eklentilerinin son derece kullanışlı olmasına rağmen aynı zamanda kazançlı bir saldırı yöntemi olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, "Mac'ler en güncel Safari tarayıcısıyla önceden yüklenmiş olarak gelse de birçok kullanıcı hala Google Chrome'u tercih ediyor. Tarayıcı uzantıları genellikle Chrome'un Web Mağazası'na kabul edilmeden önce incelenirken, bazen geliştirici ürünü, halihazırda incelenmiş olan ürün için farklı amaçları olabilecek farklı bir tarafa satıyor ve otomatik güncelleme özelliği, yeni satıcının niyeti ne olursa olsun hızla yükleniyor. Uzantılar, güvenilen kullanıcılara kötü amaçlı kod dağıtmak için de ele geçirilebiliyor. Tarayıcı uzantıları genellikle pazarlamacılara satış yapmak üzere kullanıcı verilerini toplamak için kullanılıyor. Mümkün olduğunca az uzantı kullanmanız, yüklemeye basmadan önce her birinin ne yaptığını ve hangi verileri topladıklarını dikkatlice incelemeniz, artık kullanmadığınız uzantıları ortadan kaldırmanız, uzantıların arkanızdan veri toplayarak sisteminizde oyalanmalarına izin vermemeniz gerekiyor" diye konuştu.

"Özellikle masaüstü yayıncılık ve tasarım alanında daha çok tercih edilen Mac bilgisayarların Truva atlarının hedefi olmasının sebebi yeni tasarımların piyasaya sürülmeden önce kopyalarının yapılabilmesini sağlamak" diyen Akkoyunlu, "Geçmişte bir tasarım uygulamasında oluşturulan dosyaların kopyasının, Çin'de kötü niyetli siber saldırganlara gönderildiği tespit edilmişti. Bu tip backdoor uygulamalarına da dikkat etmek gerekiyor" uyarısında bulundu.


YORUMLAR
500
Bu yıl iPhone satışları düşecek mi? Apple'dan riskli hamle Bu yıl iPhone satışları düşecek mi? Apple'dan riskli hamle Apple, iPhone 14 fiyatlarını artıracak! Apple, iPhone 14 fiyatlarını artıracak!
Kaynak: DHA

Akkoyunlu, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilgisayar kullanıcılarının en çok karşılaştığı 3 siber tehdit açıklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:14:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bilgisayar kullanıcılarının en çok karşılaştığı 3 siber tehdit açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement