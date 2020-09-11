Global şirket P&G Türkiye'de 30 milyon dolarlık "yerlileşme" adımına hazırlanıyor (1) - Son Dakika

Global şirket P&G Türkiye'de 30 milyon dolarlık "yerlileşme" adımına hazırlanıyor (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyada temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında önde gelen ve 33 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Procter&Gamble (P&G) firmasının önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeni yatırımları ve yerlileşme adımları olacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyada temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında önde gelen ve 33 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Procter&Gamble (P&G) firmasının önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeni yatırımları ve yerlileşme adımları olacağını bildirdi.

Türkiye'de 33 yıldır faaliyet gösteren ve her 10 evin 9'unda ürünleriyle yer alan dünyanın önde gelen temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketi P&G, Gebze'deki üretim tesislerinde gerçekleştirdiği "Yerli Üretim Yatırımları Toplantısı'nda" ülke ekonomisine verdiği katkıyı kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, firmanın ülke ekonomisine katkısı, üretim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları ve yatırım planlarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra tesisleri gezdi. Bakan Varank'a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da eşlik etti.

Bakan Varank, Procter&Gamble'ın 33 yıldır Türkiye'de hem üretim hem de satış yaptığına işaret ederek, firmanın özellikle kişisel hijyen ve deterjan alanında Türkiye'deki önemli firmalardan biri olduğuna, Gebze'nin ardından Şekerpınar'daki yeni yatırımını da tamamlandığına dikkati çekti.

P&G'nin Türkiye'deki tedarik zinciri ve yerlileşme adımlarına da değinen Varank, "Özellikle pandemi döneminde kişisel hijyen ve temizlik ürünleri çok daha fazla gündeme geldi. O günlerde, Türkiye'de yerlileşme hususunda global tedarikçilerin Türkiye'deki tedarikçileri nasıl değerlendirmeye başladıklarıyla ilgili bir örnek vermiştim. O örnek Procter&Gamble ile ilgiliydi. Procter&Gamble deterjanda kullandığı bazı kimyasalları o dönemde Çin'den ithal edemeyince Türkiye'deki üreticilerle anlaşıp bu ürünleri yerli olarak üretmeye başladı." diye konuştu.

"Firmanın 2023'e kadar yeni bir 'yerlileşme' hedefi var"

Varank, Türkiye'de büyük bir pazar payına sahip olan P&G'nin bu sene 120 milyon dolar ihracat yapmayı planladığını aktararak, "Bu firmaya tedarikçi olan Türk şirketleri dünyadaki diğer Procter&Gamble fabrikalarına 170 milyon dolar ihracat yapıyor. Burada bir değer zincirinden bahsediyoruz. Firmanın önümüzdeki döneme ilişkin yeni yatırım planları var, Türkiye'deki planlarını görüştük." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Türkiye'nin üretimde çok güçlü ve rekabetçi bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Global firmaların Türkiye'deki fabrikaları, dünyayla kıyaslandığında oldukça verimli bir şekilde çalışabiliyor. Bugün yaptığımız ziyarette deterjan, çocuk bezi ve birçok kişisel hijyen alanında firmanın yeni geliştirdiği ürünleri gördük. Bunları nasıl ihraç edecekleriyle ilgili planlarını dinledik ve önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yapmak istedikleri yatırımları beraberce değerlendirdik." diye konuştu.

Firmanın 2023'e kadar yeni bir yerlileşme hedefi olduğuna dikkati çeken Varank, "30 milyon dolarlık ürünü, yani şu anda ithal ettiği ürünü yerli tedarikçilerden almak üzere bir plan yapmışlar. 2023'e kadar o plan uygulamaya geçerse cari açığın azaltılmasına da katkı sağlamış olacaklar." dedi.

Son 10 yılda çeyrek milyar dolarlık yatırım

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da P&G'nin dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım şirketi olduğunu belirterek, şirketin Türkiye'de 33 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bakan Varank'ın P&G'nin Gebze üretim tesisini ziyaret etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Turnaoğlu, Türkiye'deki operasyonlarını geliştirmek adına kendisinin görüşlerini aldıklarını söyledi.

Turnaoğlu, şirket olarak önemli bir ihracat performansları bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kağıt kategorisinde 9 yıldır, deterjan kategorisinde de 5 yıldır ihracat lideriyiz. Bu ihracat gücümüzü arttırmak için son 10 yılda 238 milyon dolar yatırım yaptık. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki 2020'nin ilk 7 ayı itibarıyla da ihracatımızı yüzde 20 artırdık. Hatta mart-nisan aylarında yakaladığımız ihracat oranları, 33 yıllık tarihimizin en yüksek rakamı oldu. Buradaki üretimin yaklaşık yüzde 40'ını ihraç edebildik." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel tedarik zincirine yerli oyuncular katıyoruz"

Şirket olarak öz yeterlilik, yerlileştirme faaliyetleri ile küresel tedarik zincirine yerli oyuncular kattıklarını belirten Turnaoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de P&G olarak yaklaşık 450 tedarikçiden 175 milyon dolar değerinde ürün ve hizmet alımı yaparak ekonomiye katkı sunuyoruz. Türk tedarikçilerin sayısı, yabancı tedarikçilerimizin üstünde. Türkiye'de 89 farklı şirket bize tedarik sağlıyor. Bunlar aynı zamanda diğer P&G yönetim merkezlerine de ürün veya hizmet ihracatı yapıyor. Bu 89 firmadan 42 tanesi de yüzde 100 yerli üretici konumunda. Bu firmalar, P&G'nin bölgedeki diğer üretim ve operasyon merkezlerine sadece geçen sene yaklaşık 170 milyon dolar değerinde ürün ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiler. Bundan büyük gurur duyuyoruz ve bunu geliştirmek istiyoruz."

Turnaoğlu, yeni yerli Ar-Ge merkezinin Gebze üretim tesisinde 2018 yılında faaliyete geçtiğini anımsatarak, buranın Avrupa'nın en yeni Ar-Ge merkezi, P&G'nin Avrupa'yla Asya arasındaki tek Ar-Ge merkezi olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca söz konusu merkezin Orta Asya, Afrika bölgesinde önemli bir yerel ihtiyaca cevap verme amacıyla kurulan bir geliştirme merkezi olduğunu vurgulayan Turnaoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 30'dan fazla teknisyen, araştırmacı ve yüksek mühendis çalışıyor ve yerli iş ortaklarımızla bu öz yeterliliği, yerlileştirmeyi daha da arttırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. 5 üniversite, 25 Ar-Ge sanayi iş birliğiyle 18 aktif proje var. TÜBİTAK'la beraber de çalışıyoruz. Şimdiden bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünleri Türkiye'de üretmeye başladık. Bunların kısa zamanda Türkiye'den bölgeye ihracatını da sağlayacağız. Bu vesileyle P&G ailesi adına, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve değerli ekibine bu ziyaretleri ve bize vermiş oldukları, P&G'ye vermiş oldukları bu güzel destekleri için çok teşekkür ediyorum."

Global şirket P&G Türkiye'de 30 milyon dolarlık yerlileşme adımına hazırlanıyor (1)

Araştırma Geliştirme, Mustafa Varank, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:20 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Global şirket P&G Türkiye'de 30 milyon dolarlık 'yerlileşme' adımına hazırlanıyor (1) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Otel odasında taciz kabusu yaşayan genç kız isyan etti: Şizofren durumuna düşürülüyorum Bu da oldu! Timsahı rehin alan köylüler, yetkililerden 680 dolar fidye istedi Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Eski teknik direktörlerine ödemelerini yapan Denizlispor'un transfer yasağı kalktı Karantinaya uymayan 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemi Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong Kong'da satışa çıkacak Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki binaları boyuyor Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım         
14:12
İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları         
13:58
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi         
13:47
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak         
13:15
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti         
12:02
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
"Asya Kaplanı" olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi         
10:36
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar         
09:48
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı         
07:21
Bakan Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için duygu dolu paylaşım geldi Bakan Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için duygu dolu paylaşım geldi         
00:03
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti         
21:26
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı         
21:06
Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi         
21:00
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 16:54:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Global şirket P&G Türkiye'de 30 milyon dolarlık "yerlileşme" adımına hazırlanıyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei