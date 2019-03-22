Son Dakika Haberleri: Global şirket yaratmanın şifreleri konuşuldu

Global şirket yaratmanın şifreleri konuşuldu

1 saat önce

TBWA/Worldwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu, Türkiye'nin belki global marka yaratamadığını ancak birçok global iş insanı yarattığını söyledi.

Global şirket yaratmanın şifreleri konuşuldu, System.String[]
TBWA/Worldwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu, Türkiye'nin belki global marka yaratamadığını ancak birçok global iş insanı yarattığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:42 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bafra'da Kurulan Tesis, Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip Milyonluk Tekneyi İş Yerinin Çatısında Yapıyor Dört Kardeş Ele Ele Verdi, Kendi İşlerinin Patronu Oldu Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:14:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Global şirket yaratmanın şifreleri konuşuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]