Global şirket yaratmanın şifreleri konuşuldu
1 saat önce
TBWA/Worldwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu, Türkiye'nin belki global marka yaratamadığını ancak birçok global iş insanı yarattığını söyledi.
TBWA/Worldwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu, Türkiye
'nin belki global marka yaratamadığını ancak birçok global iş insanı yarattığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:42
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