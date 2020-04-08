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Global, SOCAR LNG için Rekabet'e başvurdu
25 dakika önce
Global Yatırım Holding'e bağlı Naturelgaz, Azerbaycan kamu şirketi SOCAR'a bağlı SOCAR LNG'yi satın almak için Rekabet Kurumu'a başvurdu.
Global Yatırım Holding'e bağlı Naturelgaz, Azerbaycan kamu şirketi SOCAR'a bağlı SOCAR LNG'yi satın almak için Rekabet Kurumu'a başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:50
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