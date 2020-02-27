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Global tedarik zincirinde kartlar yeniden karılıyor
20 dakika önce
DHL Global Forwarding Türkiye CEO'su Ingo-Alexander Rahn, ticaret savaşlarının geleneksel ulaşım modellerinin ardından tedarik zincirinin de şeklini değiştireceğini söyledi.
DHL Global Forwarding Türkiye CEO'su Ingo-Alexander Rahn, ticaret savaşlarının geleneksel ulaşım modellerinin ardından tedarik zincirinin de şeklini değiştireceğini söyledi. Rahn, koronavirüsün de taşımacılıkta dengeleri değiştirdiğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:57
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