Global tedarik zincirinde kartlar yeniden karılıyor - Son Dakika
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Global tedarik zincirinde kartlar yeniden karılıyor

20 dakika önce

DHL Global Forwarding Türkiye CEO'su Ingo-Alexander Rahn, ticaret savaşlarının geleneksel ulaşım modellerinin ardından tedarik zincirinin de şeklini değiştireceğini söyledi.

Global tedarik zincirinde kartlar yeniden karılıyor, System.String[]

DHL Global Forwarding Türkiye CEO'su Ingo-Alexander Rahn, ticaret savaşlarının geleneksel ulaşım modellerinin ardından tedarik zincirinin de şeklini değiştireceğini söyledi. Rahn, koronavirüsün de taşımacılıkta dengeleri değiştirdiğini vurguladı.

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Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:57 
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