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Global Telecoms Ödülleri 2021'de Turkcell'e 2 ayrı ödül - Son Dakika

Global Telecoms Ödülleri 2021'de Turkcell'e 2 ayrı ödül

27.11.2021 10:32
Global Telecoms Ödülleri 2021'de Turkcell'e 2 ayrı ödül

Turkcell', telekom endüstrisinde dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin yarıştığı Global Telecoms Ödülleri 2021'de 2 ayrı ödülün birden sahibi oldu.

Turkcell', telekom endüstrisinde dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin yarıştığı Global Telecoms Ödülleri 2021'de 2 ayrı ödülün birden sahibi oldu. Otizmli çocukların eğitimlerine destek olmak için geliştirilen 'İçimdeki Hazine' uygulamasında kullanılan 'Yapay Zeka Tabanlı Duygu Tanıma' teknolojisi, Turkcell'i Yapay Zekayı Geliştirme kategorisinin lideri yaptı. Turkcell, ayrıca Yılın Tüketici IoT Girişimi kategorisinde de 'LTE-M ile Akıllı Mikromobilite' projesiyle birinciliğe layık görüldü.

Teknolojinin gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Turkcell, telekom sektörünün küresel çapta en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Global Telecoms Ödülleri 2021'de 2 farklı kategoride birden ödül kazandı. Ödül töreninde Yapay Zekayı Geliştirme (Advancing Artificial Intelligence) kategorisinin kazananı, Turkcell'in otizmli çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği 'İçimdeki Hazine' uygulamasında yer alan 'Yapay Zeka Tabanlı Duygu Tanıma' teknolojisi oldu. Turkcell, ayrıca Yılın Tüketici IoT Girişimi (Consumer IoT Initiative of the Year) kategorisinde 'LTE-M ile Akıllı Mikromobilite' projesiyle global rakiplerini geride bırakarak ödüle layık görüldü.

OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN YAPAY ZEKA TABANLI EĞİTİMLER

Turkcell'in çocuk psikologları ve eğitmenler gözetiminde geliştirdiği uluslararası sertifikalı eğitici oyun uygulaması 'İçimdeki Hazine', Türkiye'nin dört bir yanındaki otizmli çocukların eğitime eşit katılımını destekliyor. Yapay zeka tabanlı duyguları öğrenme teknolojisi ile çocuklar, ekranda gördükleri duyguları, cihazlarının ön kamerası vasıtasıyla kendilerini de görerek taklit edebiliyor. Bu teknoloji ile otizmli çocuklar, yapay zeka yüz tanıma algoritması ve uygulama içi yönlendirmelerle duyguları daha kolay öğrenebiliyor.

Uygulamada bulunan yapay zeka tabanlı bir diğer teknoloji olan iletişim ve konuşma modülü sayesinde ise çocuklar, söylemek istediklerini uygulama üzerinden seçtikleri resimler aracılığıyla aktarabiliyor. Turkcell tarafından geliştirilen yapay zeka sesinin de kullanıldığı uygulamada, kelimelerin nasıl telaffuz edildiğine dair sesli bilgiler veriliyor. Ayrıca uygulama aracılığıyla çocuklara anlamlı cümle kurmaları öğretiliyor ve iletişim zorluklarını aşmalarına imkan sağlanıyor.

'LTE-M' TEKNOLOJİSİ SEKTÖRDE ÇIĞIR AÇIYOR

Turkcell'in ödüle layık görülen yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi 'LTE-M' ise mikromobilite, otonom sipariş teslimatı, sağlık verileri ve envanter takibi gibi alanlarda standartları değiştiriyor. Birçok alanda rahatlıkla kullanılabilen LTE-M teknolojisi sayesinde, dönüşen dünyada tüketici ihtiyaçlarının daha verimli karşılanabilmesi hedefleniyor. Özellikle metropollerde giderek popüler hale gelen paylaşımlı scooter'ların yönetimi de LTE-M teknolojisiyle verimli hale geliyor. Ayrıca bu teknoloji, düşük enerji tüketimiyle de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.


Global Telecoms Ödülleri 2021'de Turkcell'e 2 ayrı ödül

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Yapay Zeka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Global Telecoms Ödülleri 2021'de Turkcell'e 2 ayrı ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Global Telecoms Ödülleri 2021'de Turkcell'e 2 ayrı ödül - Son Dakika
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