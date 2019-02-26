Global Yatırım Holding'in Bağlı Ortaklığı Naturelgaz Halka Arz Planlıyor

Global Yatırım Holding'in taşıma doğalgaz pazarında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Naturelgaz halk arz seçeneğini değerlendiriyor. Türkiye
Enerji ve Doğal Kaynaklar zirvesinde Reuters
'ın sorularını yanıtlayan Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Turan
, "Halka arz seçeneğini değerlendiriyoruz" dedi, ancak arzın yapılacağı dönem hakkında bilgi vermedi.
Turan, Türkiye taşıma doğalgaz pazarının geçen yıl 800 milyon metreküp büyüklüğünde olduğunun, yani ulusal toplam doğalgaz tüketimin yaklaşık yüzde 2'sini oluşturduğunun tahmin edildiğini belirterek, Naturelgaz'ın ise bu pazarın başlıca oyuncularında biri olduğunu kaydetti.
Turan, Naturelgaz'ın toplam taşıma doğalgaz pazarında yüzde 18-20, sadece CNG'de ise yüzde 75'e yakın pazar payına sahip olduğunu ifade etti.
Taşıma doğalgaz tüketicileri arasında doğalgaz dağıtım şebekesine bağlantısı olmayan fabrika ve tesislerin yanı sıra taşıt araçları yer alıyor.
Tüketicilerin ağırlığını dağınık coğrafyalarda bulunan fabrikalar ve üretim tesisleri oluşturuyor. Tüketiciler sıkıştırılmış (CNG) veya sıvılaştırılmış (LNG) tüketiyorlar. Naturelgaz ise ağırlıklı olarak CNG alanında faaliyet gösteriyor.
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