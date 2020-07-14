Global yazılım devleri Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih ediyor - Son Dakika

Global yazılım devleri Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih ediyor

Bulut yazılımlarında küresel çapta lider marka Pega, dijital varlıkları korumak ve erişim güvenliğini sağlamak için Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih etti.

Bulut yazılımlarında küresel çapta lider marka Pega, dijital varlıkları korumak ve erişim güvenliğini sağlamak için Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih etti.

Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen işletmelerine dijital dönüşüm ve bulut yazılım hizmeti veren ve aynı zamanda 8 milyar dolar şirket değeriyle Nasdaq'ta işlem gören Pegasystems, Amazon Web Services (AWS) bulut platformundan sunduğu CRM hizmetlerini (Müşteri İlişkileri Yönetimi) daha güvenli bir şekilde yönetmek için Kron'un Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) ürünü olan Ironsphere'i seçti.

Yapay zeka destekli yazılımlarıyla dünyanın önde gelen kuruluşlarına hizmet veren Pegasystems, dünyanın 21 ülkesindeki 5 binden fazla çalışanıyla işletmelerin müşteri ve çalışan ihtiyaçlarını karşılayarak küresel ölçekte dijital dönüşüm sağlamaları için uygulamaları hızla oluşturmalarına ve geliştirmelerine olanak tanıyor. Bu kapsamda AWS üzerinde çalışan bulut tabanlı çözümleri olan Pega Cloud® için ayrıcalıklı erişim yönetimi platformu arayışında olan şirket, yapılan detaylı incelemelerin sonunda Ironsphere'i tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasystems CTO'su (Chief Technical System Officer) Frank Guerrera, "Pega olarak dünyanın en büyük ve en karmaşık organizasyonlarının çoğuyla çalışıyoruz. Müşterilerimiz için güvenli çözümler sunmaya devam etmek önceliğimizdir. Müşterilerimiz, Ironsphere'in yüksek standartta güvenlik sağlayan mimari özellikleri sayesinde, sürekli ve hızlı işlemler yaparken güvende olduklarından emin olarak çalışmalarını sürdüreceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel de, "Dünya çapında pek çok operasyon yürüten bu denli büyük bir şirketin, ayrıcalıklı erişim güvenliği konusunda Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih etmesi bizler için çok önemli. Bu sayede geliştirdiğimiz yüksek teknoloji yazılım ürünlerinin müşterilerimizin kendi IT altyapılarında veya, bulut ve hibrit ortamlardaki başarı ile hizmet vermesini ve yazılım altyapısı konusundaki gücünü bir kez daha görmüş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dijital Dönüşüm, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Global yazılım devleri Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih ediyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 15:07 Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:26 Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:44 Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası
15:07
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
14:47
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
14:26
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 15:26:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Global yazılım devleri Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]