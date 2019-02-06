Globalde doğacaklar Türkiye’ye kazandıracaklar
1 saat önce
BTM, WinGlobal projesini hayata geçiriyor.
BTM, WinGlobal projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında 40 girişimci, dünyanın en büyük markaları örnek alınarak desteklenecek. Başarılı olan girişimciler Silikon Vadisi'ne götürülecek ve yatırım ağları ile buluşturulacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:55
Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor
Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor
Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak