Son Dakika Haberleri: Globalde doğacaklar Türkiye’ye kazandıracaklar

Globalde doğacaklar Türkiye’ye kazandıracaklar

1 saat önce

BTM, WinGlobal projesini hayata geçiriyor.

Globalde doğacaklar Türkiye’ye kazandıracaklar, System.String[]
BTM, WinGlobal projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında 40 girişimci, dünyanın en büyük markaları örnek alınarak desteklenecek. Başarılı olan girişimciler Silikon Vadisi'ne götürülecek ve yatırım ağları ile buluşturulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:55 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor

Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:23:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Globalde doğacaklar Türkiye’ye kazandıracaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]