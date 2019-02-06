Globalde doğacaklar Türkiye’ye kazandıracaklar

BTM, WinGlobal projesini hayata geçiriyor.

BTM, WinGlobal projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında 40 girişimci, dünyanın en büyük markaları örnek alınarak desteklenecek. Başarılı olan girişimciler Silikon Vadisi'ne götürülecek ve yatırım ağları ile buluşturulacak.

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