Globalde MIUI 13 alacak ikinci parti Xiaomi telefonlar!

Google, Android 13'ü geçtiğimiz aylarda tanıttı. Kullanıcı güvenliği odaklı özelliklerle karşımıza çıkan yeni sürüm artık kapıda. Beta süreci de büyük ölçüde tamamlanan işletim sistemi kararlı sürümüyle önümüzdeki haftadan itibaren akıllı telefon üreticilerinin güncelleme politikalarına göre uyumlu modellere gitmeye başlayacak. Tabii bunun dışında eski sürümlerin dağıtımı da devam ediyor. Peki globalde MIUI 13 alacak ikinci parti Xiaomi modelleri ne durumda? İşte ayrıntılar!

MIUI 13 alacak ikinci parti Xiaomi telefonlar

Xiaomi, model sayısı en fazla olan şirketlerden birisi. Bu nedenle sürekli güncelleme haberleriyle karşımıza çıkıyor. Yakında Android 13'ün kararlı sürümünün kullanıma sunulmasıyla da yeni bir süreç başlayacak. Öte yandan MIUI 13 başta olmak üzere eski sürümlerin dağıtımı da henüz bitmiş değil. Zira şirketin daha önce duyurduğu ikinci parti modellerin büyük bir kısmı halen MIUI 13 almadı. İşte son durum!

Redmi 9 (Almadı)

Redmi 9 Prime (Almadı)

Redmi 9 Power (Almadı)

POCO M3 (Almadı)

Redmi 9T (Almadı)

Redmi 9A (Almadı)

Redmi 9i (Almadı)

Redmi 9AT (Almadı)

Redmi 9C (Almadı)

Redmi 9C NFC (Almadı)

Redmi 9 (India) (Almadı)

POCO C3 (Almadı)

POCO C31 (Almadı)

Redmi Note 9 (Almadı)

Redmi Note 9S (Aldı)

Redmi Note 9 Pro (Aldı)

Redmi Note 9 Pro India (Almadı)

Redmi Note 9 Pro Max (Almadı)

POCO M2 Pro (Almadı)

Redmi Note 10 Lite (Almadı)

Redmi Note 9T (Aldı)

Redmi Note 10 5G (Aldı)

Redmi Note 10T 5G (Aldı)

POCO M3 Pro 5G (Aldı)

Redmi Note 10S (Aldı)

Mi Note 10 (Aldı)

Mi Note 10 Pro (Aldı)

Mi Note 10 Lite (Aldı)

Mi 10 (Aldı)

Mi 10 Pro (Aldı)

Mi 10 Lite 5G (Aldı)

Mi 10T (Aldı)

Mi 10T Lite (Aldı)

Mi 10i (Aldı)

Mi 10T Pro (Aldı)

MIUI 14 alacak Xiaomi telefonlar!

Yukarıda da belirtildiği gibi ikinci parti kapsamında açıklanan modellerin halen büyük bir kısmı globalde MIUI 13 almadı. Ancak bu yıl bitmeden ikinci partinin de tamamlanacağını belirtmekte fayda var.