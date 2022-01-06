Globelink Ünimar'a uluslararası kurum kültürü sertifikası - Son Dakika

Şirketlerin kurum kültürü ve çalışan deneyimini değerlendiren küresel bağımsız araştırma kurumu Great Place to Work, sertifika almaya hak kazanan şirketleri duyurdu. Lojistik sektörünün global oyuncularından Globelink Ünimar, gerçekleştirdiği kültürel dönüşüm ile Great Place to Work sertifikası almaya hak kazandı. 2022 yılı boyunca geçerli olacak sertifika, şirketin çalışanlarının değerlendirmeleri sonucunda elde edildi.

Dünyanın en önemli insan kaynakları araştırma enstitülerinden Great Place to Work, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin sertifika sonuçlarını paylaştı. Farklı sektörlerden şirketlerin yoğun bir araştırma sürecinden geçtiği programın sonunda global ölçekte entegre lojistik çözümleri sunan Globelink Ünimar, Great Place to Work sertifikasının sahibi oldu.

1994 yılında kurulan ve uçtan uca entegre lojistik faaliyetleri sunan şirket, çalışan değerlendirmeleri sonucunda Great Place to Work sertifikası almaya hak kazandı. 250'nin üzerindeki çalışanı ile lojistik sektöründe faaliyet gösteren Globelink Ünimar, 5 yıl önce İnsan Kaynakları Departmanının başlattığı kültürel dönüşüm stratejisinin sonucunda Great Place to Work sertifikasını aldı.

"PROJELERİN OLUMLU SONUÇ VERDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Great Place to Work sertifikası kapsamında konuşan Globelink Ünimar İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Komite Üyesi Levent Terzi, "Globelink Ünimar olarak son beş yılda geliştirdiğimiz İnsan Kaynakları stratejilerimiz ve stratejik dönüşüm hamlelerimizle bu sertifikayı almaktan mutluluk duyuyoruz. Great Place to Work enstitüsünün hem bağımsız hem de küresel bir kurum olması büyük önem taşıyor. Katılım sağladığımız ilk yıl böyle önemli bir sertifika sahibi olmak geliştirdiğimiz projelerin olumlu bir sonuç verdiğini de gösteriyor. Kurum kültürü artırmaya ve çalışan deneyimini geliştirmeye olan inancımızla 2022 yılında çok daha fazla çalışarak önümüzdeki yıllarda sertifikamızı korumaya ve diğer kategorilerde olmayı hedefliyoruz. Destekleri için İcra Kurulumuza, özverili çalışmaları için İnsan Kaynakları departmanımıza, bu sertifikayı almamıza destek olan tüm Globelink Ünimar çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.

"ÖDÜLÜN TÜM LOJİSTİK SEKTÖRÜNE DEĞER KATMASINI DİLİYORUZ"

Sertifika programı özelinde görüşlerini paylaşan Globelink Ünimar Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Komite Üyesi Koray Çıtak, "Lojistik sektörü olarak dinamik ve değişimlere hızlı ayak uydurması gereken bir sektörüz. Globelink Ünimar olarak bizler iş süreçlerimizdeki dinamizmi 2022 yılında İnsan Kaynakları stratejileri bağlamında da geliştirmeye odaklandık. İnsan Kaynakları departmanımızın öncülüğünde başlayan yeni projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Gerçekleşen her projenin sonucunda dönüşümleri inceledik, kurum kültürüne olan etkilerini değerlendirdik. Tüm bu çalışmaların sonucunda 2022 yılında büyük gururla taşıyacağımız bir sertifika kazandık. Great Place to Work sertifikasının küresel anlamı Globelink Ünimar gibi global ortaklı bir markaya çok daha büyük bir değer veriyor. Aldığımız bu sertifikanın Globelink Ünimar'a ve tüm lojistik sektörüne değer katmasını diliyoruz" diye konuştu.