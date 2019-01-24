Son Dakika Haberleri: Globtec Investment, Türkiye'de 300 Milyon Dolarlık Yatırım Programı Başlattı

Globtec Investment, Türkiye'de 300 Milyon Dolarlık Yatırım Programı Başlattı

20 dakika önce

Yenilikçi altyapı ve finans projelerinin lider global yatırımcılarından biri olan Globtec Investment Group, 2019 için başlıca yatırım programını Türk şirketlerine yönelik yapacağını duyurdu.

Globtec Investment, Türkiye'de 300 Milyon Dolarlık Yatırım Programı Başlattı, System.String[]

Böylece Türk şirketleri ihtiyaç duydukları gelişim sermayesine kolayca erişebilecekler.

Globtec liderliğinde oluşturulan konsorsiyum, Makine, Madencilik ve Turizm sektörlerine odaklı olarak, Türk şirketlerine yatırım amaçlı büyük çaplı bir girişim başlattı. Girişimin amacı, şirketlerin uluslararası piyasalara erişimlerini genişletmek ve global ticari bağlantılar kazandırmak suretiyle, Türk şirketlerine sermaye girişi sağlamak…

Globtec Başkanı & CEO'su Murat Karabay, yatırım stratejileriyle ilgili olarak Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya'dan oluşan V4 ülkelerine yönelik 170 milyon dolarlık yatırım planın paralelinde ilerleyen bir program olduğunu ifade etti.

Karabay, Globtec'in uluslararası piyasalarda rekabet edebilmeleri için yeterli likiditeye erişimlerini kolaylaştırmak suretiyle,Türkiye'nin ihracatının önemli ölçüde güçlenmesine yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti.Ayrıca Türk şirketlerinin bu girişim çerçevesinde daha sağlıklı bir büyüme fırsatı oluşturmayı umduklarını da dile getirdi.

Globtec Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'yi fırsatlarla dolu bir piyasa olarak değerlendiririken şunları söyledi:

''Globtec tarafından Türkiye piyasası için geliştirilen etkin finansal ürünler ile bir yandan kredi riski azalırken, bir yandan da kredi kullanıcısının sermayeye maksimum erişimini sağlamadadır.Yenilikçi finansal ürünler ile piyasaya şeffaflık, güven ve sağlam risk yönetimi pratiklerinin yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda Türkiye için özellikle CDS sözleşmeleri ile güçlü bir model oluşturulacaktır. Bugün CDS sözleşmelerinin global tutarı 110 trilyon doların üzerindedir. Globtec an itibariyle potansiyel program yararlanıcıları ile görüşmelere başlamıştır.Şubat 2019 tarihinden itibaren ise uygun görülen şirketlerle müzakerelere başlayacaktır.''

Karabay bu programı, Globtec Investment Group'un bölgeye, bilhassa da Türkiye'ye sarsılmaz güvenimizin bir sonucu olarak niteleyerek, Türkiye'nin bölgenin en güçlü ülkesi olarak küresel iş dinamikleri içinde hak ettiği noktaya en kısa süre içerisinde geleceğini, bunun için yatırımlarına ve projelerine hızla devam edeceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:27 Kaynak: Bültenler

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