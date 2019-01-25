Globtec Investment, Türkiye'de 300 milyon dolarlık yatırım programı başlattı

Globtec Investment Group, 2019 için başlıca yatırım programını Türk şirketlerine yönelik yapacağını duyurdu.

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