Son Dakika Haberleri: Globtec Investment, Türkiye'de 300 milyon dolarlık yatırım programı başlattı

Globtec Investment, Türkiye'de 300 milyon dolarlık yatırım programı başlattı

1 saat önce

Globtec Investment Group, 2019 için başlıca yatırım programını Türk şirketlerine yönelik yapacağını duyurdu.

Globtec Investment, Türkiye'de 300 milyon dolarlık yatırım programı başlattı, System.String[]
Globtec Investment Group, 2019 için başlıca yatırım programını Türk şirketlerine yönelik yapacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:32 

Ekonomi
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