Globtec Investment, Türkiye'de 300 milyon dolarlık yatırım programı başlattı
1 saat önce
Globtec Investment Group, 2019 için başlıca yatırım programını Türk şirketlerine yönelik yapacağını duyurdu.
Globtec Investment Group, 2019 için başlıca yatırım programını Türk şirketlerine yönelik yapacağını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:32
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