Son Dakika Haberleri: "Glokom Sinsi Bir Hırsız Gibi Görme Yetinizi Çalabilir"

"Glokom Sinsi Bir Hırsız Gibi Görme Yetinizi Çalabilir"

27 dakika önce

Göz tansiyonu; hastaların yüzde 90'ında, ileri evreye geçip görme kaybı oluşturuncaya kadar hiçbir bulgu vermez" diyen Haşhaş, önemli bilgiler verdi.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Seyhan Karatepe Haşhaş, halk arasında "Göz tansiyonu" olarak bilinen glokom hakkında en çok merak edilenleri anlattı. "Glokom, sinsi bir hırsız gibi görme yetinizi çalabilir.

Glokom Nedir?

Glokom, halk arasında göz tansiyonu olarak bilinir; ancak glokom görme sinirinin tahrip olmasıyla ilişkili nöropati dediğimiz bir sinir hastalığıdır. Yüksek göz tansiyonları ile oluşabileceği gibi düşük göz tansiyonlarında da hastalar glokom olabilirler.

Glokom Tehlikeli Bir Hastalık mıdır?

Glokom hastalığında en önemli tehlike tanının gecikmesidir. Tanı konulmamış ve geç kalınmış glokomlarda görme kaybı kaçınılmazdır. Erken tanı ve tedavi ile görme kayıpları önlenebilir.

Glokom Belirtileri Nelerdir?

Glokom; hastaların yüzde 90'ında, ileri evreye geçip görme kaybı oluşturuncaya kadar, hiçbir bulgu vermez. Baş ağrısı, göz ağrısı gibi bulgular sadece hastaların yüzde 10'luk bir kısmında görülmektedir.Dolayısıyla düzenli göz muayenesi yapılmaz ise hasta glokom olduğunu anlayamaz.

Glokomun Tedavisi Var mıdır?

Çok çeşitli tedavi seçenekleri ile artık glokom tedavi edilebilir bir hastalıktır. Göz damlaları, lazerler, cerrahiler ile göz tansiyonunu hastaya zarar vermeyecek dereceye düşürmek hedeflenmektedir. Kaybedilmiş görme yetisi geri getirilemez, ancak hastalığın ilerlemesi durdurulabilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:30 Kaynak: Bültenler

Seyhan, İstanbul, Güncel
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