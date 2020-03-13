Gloria Canoeing Cup 2020 Yarışları Antalya'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gloria Canoeing Cup 2020 Yarışları Antalya'da yapıldı - Son Dakika Spor

Gloria Canoeing Cup 2020 Yarışları Antalya'da yapıldı

6 saat önce

Türkiye'de bu yıl üçüncüsü organize edilen ve Uluslararası Kano Federasyonunun (ICF) 2020 müsabaka programında yer alan Gloria Canoeing Cup 5 bin metre yarışı, Antalya'da yapıldı.

Gloria Canoeing Cup 2020 Yarışları Antalya'da yapıldı, System.String[]

Türkiye'de bu yıl üçüncüsü organize edilen ve Uluslararası Kano Federasyonunun (ICF) 2020 müsabaka programında yer alan Gloria Canoeing Cup 5 bin metre yarışı, Antalya'da yapıldı.

Türkiye Kano Federasyonunca (TKF) Gloria Hotels & Resorts ile Koze Tur iş birliğinde Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Acısu Nehri'nde gerçekleştirilen yarışa Türkiye, Belarus, Bulgaristan, Kazakistan, Slovenya, Sırbistan, Letonya, Estonya, Rusya ve Macaristan'dan 100 sporcu katıldı.

C1 senior erkek ve kadın, K1 senior erkek ve kadın, K1 23 yaş altı erkek ve kadın, C1 23 yaş altı erkek, K1 cadet erkek ile K1 junior erkek ve kadın kategorilerinde yarışan sporcular, nehirde 5 bin metre boyunca kürek çekti.

Turnuva sonuda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Yarışmacılar, ödüllerini Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Gloria Otelleri Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Özdemir ve İrem Özaltın'dan aldı.

Yarışmalarda dereceye giren sporcular şunlar:

C1 senior kadın:

1. Jena Jezova (Çekya)

2. Klimava Volha (Belarus)

3. Kalaur Aliaksandra (Belarus)

K1 senior kadın:

1. Milica Starovic (Sırbistan)

2. Kristina Bedec (Sırbistan)

3. Papok Nadzeya (Belarus)

K1 23 yaş altı kadın:

1. Alina Neumiarzhytskaya (Belarus)

2. Alina Svita (Belarus)

3. Özge Uzar (Türkiye)

K1 junior kadın:

1. Ivanna Dyachenko (Ukrayna)

2. Merve Hilal Acar (Türkiye)

3. Sena Fadım Yücedağ (Türkiye)

C1 senior erkek:

1. Maksim Piatrou (Belarus)

2. Tengel Evgeniy (Belarus)

3. Dimitrii Sharov (Rusya)

C1 23 yaş altı erkek:

1. Mikita Rudzevic (Belarus)

2. Dzianis Patapenka (Belarus)

3. Petrov Dimitar (Bulgaristan)

K1 junior erkek:

1. Dmitry Byhovtsov (Belarus)

2. Vitali Melnik (Belarus)

3. Otto Gerbes (Litvanya)

K1 cadet erkek:

1. Emircan Ayaklı (Türkiye)

2. İbrahim Fırat Cihan (Türkiye)

3. Samet Furkan Karadan (Türkiye)

K1 senior erkek:

1. Yurenia Aleh (Belarus)

2. Ervin Holpert (Sırbistan)

3. Bojan Zdelar (Sırbistan)

K1 23 yaş altı erkek:

1. Mikhalishyn Stanislau (Belarus)

2. Kravets Uladzislau (Belarus)

3. Mihalio Subotic (Sırbistan)

Belarus, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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