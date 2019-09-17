Son Dakika Haberleri: Gloria Cup Atletizm'de şampiyonlar yarıştı
Son Dakika Spor Haber

Gloria Cup Atletizm'de şampiyonlar yarıştı

1 saat önce

Bu sene ikincisi gerçekleştirilen Gloria Cup 2019 Atletizm Turnuvası'na 22 ülkeden 72 atlet katıldı.

Gloria Cup Atletizm'de şampiyonlar yarıştı, System.String[]

Bu sene ikincisi gerçekleştirilen Gloria Cup 2019 Atletizm Turnuvası'na 22 ülkeden 72 atlet katıldı.


Doha'da gerçekleşecek Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi dünyanın birçok ülkesinden başarılı atletler, Gloria Sports Arena (GSA) ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada mücadele etti.


Erkekler 200 metrede yarışan Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, 20.08'lik derecesiyle bu sene de Gloria Cup Atletizm'in şampiyonu oldu. Ukraynalı Serhiy Smelyk ikinci olurken, Churandy Martina da üçüncü sırada yer aldı. Sporcular, ödüllerini Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir'in elinden aldı.


Erkekler 400 metrede Bahreyn'den Abbas Abubakar 45.24 ile birinci olurken, ikinciliği yine Bahreyn'den Musa Isah, üçüncülüğü Mohamed Nasser Abbas kazandı.


Çekişmeli geçen erkekler 400 metre engellide ise yarışı Rusya/ANA'dan Timofey Chalyy 49.41 ile kazanırken, Estonya'dan Rasmus Magi 49.59 ile ikinci, Macaristan'dan Tibor Koroknai 51.40 derece ile üçüncü oldu.


Kadınlar 100 metrede, birincilik 11.47'lik zamanlama ile Belarus'dan Krystsina Tsimanouskaya'nın oldu. İkinciliği Salome Kora, üçüncülüğü de Olga Safranova aldı.


Kadınlar 400 metre engellide ise birinciliği 55.33 ile Danimarka'dan Sara Slott kazanırken, İsviçreden Lea Sprunger ikinciliği, üçüncülüğü ise Rusya/ANA'dan Vera Rudakova elde etti.


Üç adım atlamada Necati Er 16.56'lık derece ile birinci olurken, Bayanlar Cirit Atmayı Türkiye'den Selena Durna 52.69'luk atışıyla, Erkekler Cirit Atmayı Rolands Strobinders 79.32 metrelik atışla galip tamamladı.


100 metre engelli kadınlar müsabakasını, Finlandiyalı Annimari Korte 13.28'lik derecesi ile birinci olarak tamamlarken, ikinciliği Macaristan'dan Greta Kerekes, üçüncülüğü ise Ukrayna'dan Hanna Plotitsyna kazandı.


Dünya ikincisi Yulia Levchenko, yüksek atlamada birinciliği 1.95 derece ile kazanırken, ikinci olan Irina Gerashchenko 1.95 atladı. Üçüncü ise Marija Vukovic oldu.


Sporculara ödüllerini Özaltın Yönetim Kurulu Üyesi Melis Özaltın ve Türkiye Atletizm Federasyon Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş takdim etti. - İSTANBUL

Elif Özdemir, Atletizm, Bahreyn, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi
Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu - Köprüde intihar eden adama "Atla" diyen kadınlara İstinaftan beraat Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer: Otizm yaşam boyu devam eden bir süreçtir, tedavisi mümkün değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:04:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gloria Cup Atletizm'de şampiyonlar yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]