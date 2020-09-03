Gloria Cup'ta Anadolu Efes, Galatasaray'ı mağlup etti (Ek bilgiler ve fotoğraflarla yeniden)

Anadolu Efes, Gloria Cup'ta Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 mağlup etti.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Cup'ın ikinci gününde ING Basketbol Süper Ligi ekipleri Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi.

Müsabakaya etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyodu 24-17 önde geçti. İkinci periyotta hücumda etkili bir performans sergileyen Galatasaray, farkı kapattı ve soyunma odasına 40-39 geride gitti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamıyla eline alan Anadolu Efes, 3'üncü periyodu 56-46, maçı da 88-64 kazandı.Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen turnuvanın ilk etabında Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta ve Dnipro takımları mücadele ediyor. Turnuva yarın oynanacak Galatasaray Doğa Sigorta - Dnipro ve Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edecek. Turnuva 6 Eylül'de sona erecek.

Turnuva kapsamında 2'nci etap organizasyon ise 8-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu turnuvaya Tofaş, Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Kızılyıldız ve Dnipro takımları katılacak.