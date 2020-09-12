Gloria Cup'ta Anadolu Efes'ten çifte şampiyonluk

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda 2'nci aşamanın da şampiyonu Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar finalde Tofaş'ı 84-78 mağlup ederek kupaya uzandı.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva 1'de Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta, BC Dnipro, Anadolu Efes, Cverna Zvezda yer almıştı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuva 1'de şampiyonluğu Anadolu Efes elde etmişti.