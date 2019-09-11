Gloria cup'ta ilk maçlar oynandı
1 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Cup'ta ilk gün sona erdi.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
'nın Serik ilçesindeki Belek
Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Cup'ta ilk gün sona erdi.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TEKSÜT Bandırma
, Anadolu Efes
, Galatasaray
Doğa Sigorta
ve TOFAŞ'ın yanı sıra EuroLeague'in son şampiyonu CSKA Moskova
ve Litvanya
ekibi Zalgiris Kaunas
'ın yer aldığı turnuvanın ilk gününde TOFAŞ, TEKSÜT Bandırma'ya 108-86 mağlup olurken, Anadolu Efes ise Zalgiris Kaunas'ı 100-98'lik skorla geçti.
Yarın saat 17.30'da TOFAŞ, CSKA Moskova ile; saat 20.00'de ise Galatasaray Doğa Sigorta, Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşacak.
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