Son Dakika Haberleri: Gloria cup'ta ilk maçlar oynandı
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Gloria cup'ta ilk maçlar oynandı

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Cup'ta ilk gün sona erdi.

Gloria cup'ta ilk maçlar oynandı, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Cup'ta ilk gün sona erdi.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TEKSÜT Bandırma, Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta ve TOFAŞ'ın yanı sıra EuroLeague'in son şampiyonu CSKA Moskova ve Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın yer aldığı turnuvanın ilk gününde TOFAŞ, TEKSÜT Bandırma'ya 108-86 mağlup olurken, Anadolu Efes ise Zalgiris Kaunas'ı 100-98'lik skorla geçti.
Yarın saat 17.30'da TOFAŞ, CSKA Moskova ile; saat 20.00'de ise Galatasaray Doğa Sigorta, Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşacak.


Antalya, Belek, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
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