Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, 2 Eylül'de başlayacak

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, 2 Eylül'de başlayacak.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, 2 Eylül'de başlayacak. Antalya'da 4. kez gerçekleştirilecek turnuvanın 2-6 Eylül tarihlerindeki ilk ayağına Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Dnipro ve Galatasaray Doğa Sigorta katılacak. Pandemi nedeniyle uygulanan uluslararası seyahat kısıtlamaları sebebiyle CSKA Moskova ve Khimki, turnuvada yer alamayacak. 8-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ikinci hazırlık organizasyonunda ise Anadolu Efes, Kızılyıldız, Dnipro, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom mücadele edecek.

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